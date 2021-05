Förderer enthüllt Erfolgskonzept von Edin Terzic

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Edin Terzic führte den BVB zum Pokalsieg

Mitte Dezember 2020 beurlaubte Borussia Dortmund Trainer Lucien Favre und beförderte Assistent Edin Terzic zur Nummer eins an der Seitenlinie. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte: Unter Terzic erreichte der BVB die angestrebte Qualifikation zur Champions League und gewann den DFB-Pokal. Ein früherer Förderer hat nun enthüllt, was das Erfolgskonzept des 38-Jährigen ist.

"Er hat eine offene und ehrliche Art. Das weckt Sympathien. Er gesteht auch mal einen Fehler ein, er nimmt mal Dinge vorweg und gibt flotte Antworten. Er knurrt nicht herum, ist meist liebenswürdig", nennt Peter Lange, der als Trainer mit dem Flügelstürmer Terzic einst zweifacher Uni-Meister wurde, die Vorzüge des BVB-Trainers im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Dieser Führungsstil komme offenbar "auch bei der Mannschaft an", so Lange weiter. Einen großen Vorteil sieht der 77-jährige Diplom-Sportlehrer und DFB-Fußballlehrer zudem in Terzics Vielsprachigkeit: "So viele Nationalitäten und unterschiedliche Kulturen in einer Mannschaft muss man erst einmal anleiten können. Dazu benötigt man viel Feingefühl und Verständnis. Es hilft ihm sicher auch, dass er vielsprachig auf die Gruppe einwirken kann."

Terzic beim BVB: "Die jungen Spieler fressen ihm aus der Hand"

Beim BVB habe sein Ex-Schützling "wieder Begeisterung geweckt" und die Stars würden ihm folgen, "weil er auf einer Ebene mit ihnen agieren kann. Die jungen Spieler fressen ihm aus der Hand, und die alten haben erkannt, dass man mit ihm als Trainer erfolgreich sein kann", lobt Lange weiter.

Wie es für Terzic weitergeht, kann allerdings auch Lange nicht abschließend einschätzen. Der Trainer-Newcomer befinde sich "in der guten Position", dass er selbst entscheiden könne, ob er den BVB am Ende der Saison verlässt und seinen Weg als Chefcoach anderswo fortsetzt oder vorerst zurück ins zweite Glied rückt und Marco Rose assistiert. Allerdings gibt Lange zu bedenken, dass Terzic "glühender BVB-Fan" sei und sein Konzept bei einem anderen Team nicht zwingend funktionieren müsse.

Nach der laufenden Spielzeit übernimmt Gladbach-Coach Rose das Ruder am Borsigplatz, Terzic soll dann wieder als Co-Trainer agieren, ein Abschied ist allerdings ebenfalls nicht ausgeschlossen, sollte Terzic dies anstreben. Am Donnerstag verkündete der gebürtige Mendener, er werde sich in der kommenden Woche Gedanken über seine Zukunft machen.