Neue Details zu Nübels "Einsatz-Klausel" enthüllt

Alexander Nübel ist derzeit die Nummer zwei des FC Bayern

Im Sommer 2020 verließ Alexander Nübel den FC Schalke 04, um beim FC Bayern München mit Manuel Neuer um den Platz zwischen Pfosten zu konkurrieren. Da Neuers Status an der Säbener Straße eigentlich unumstritten ist, soll sich Nübel vertraglich eine feste Anzahl an Einsätzen zusichern lassen haben. Diese vermeintliche "Einsatz-Klausel" soll im zweiten Jahr wohl noch höher ausfallen.

2020/21 soll der FC Bayern ALexander Nübel zehn bis 15 Spiele zugesagt haben. In der kommenden Spielzeit sollen es sogar 18 Partien sein. Das enthüllt "Sport1"-Chefreporter Florian Plettenberg im Podcast "Meine Bayern-Woche".

Offiziell bestätigt wurde besagter Vertragsinhalt bislang übrigens nicht. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu Vertragsinhalten nicht äußern werde. Aber es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt", blieb Nübels Berater Stefan Backs im Januar 2020 eher undurchsichtig.

Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich damals ausweichend: "Wir reden nicht von irgendwelchen Zusagen von Verträgen. Das haben wir früher nicht gemacht und werden wir auch in Zukunft nicht tun."

Platzhirsch des FC Bayern will nicht weichen

Laut "Sport Bild" soll im Verein grundsätzlich die Vorstellung geherrscht haben, dass Nübel 2020/21 rund 15 Einsätze bestreitet, Platzhirsch Neuer soll von diesem Vorhaben allerdings wenig begeistert gewesen sein. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen", erklärte der deutsche Nationaltorwart einst mit der Frage konfrontiert, ob er sich zeitweise ins in zweite Glied begeben würde.

Ein Jahr nach seinem Wechsel ist längst klar, dass Nübel 15 Partien nicht mehr erreichen wird. Bislang stand der 24-Jährige lediglich viermal für den FC Bayern auf dem Rasen.

Zuletzt forcierte sein Berater einen Abschied vom FC Bayern. Unter anderem standen Leihen zum VfB Stuttgart, BVB oder in die französische Ligue 1 im Raum.

Ein vorübergehender Tapetenwechsel könnte durchaus hilfreich sein. An Neuer dürfte so schnell zumindest kein Vorbeikommen sein, mit einer Vertragslaufzeit bis Ende Juni 2025 könnte Nübel zudem auch in ein oder zwei Saisons erneut beim FC Bayern angreifen.