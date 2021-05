Umworbener Erfolgscoach verlängert beim BVB

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Enrico Maaßen verlängert langfristig beim BVB

Erfolgscoach Enrico Maaßen hat seinen ursprünglich bis 2022 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das gab der BVB am Freitag bekannt.

Maaßen, der mit der Dortmunder U23 in der Regionalliga West aktuell um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft, hatte zuletzt auch Angebote von höherklassigen Klubs vorliegen. Den Zuschlag erhielt nun aber der BVB.

"Enrico Maaßen ist schon in jungen Jahren ein sowohl fachlich als auch menschlich richtig guter Trainer, der sich voll und ganz mit unserem Klub identifiziert. Enno steht für intensiven, leidenschaftlichen Offensivfußball mit vielen Pressing-Momenten und besitzt großes Zukunftspotenzial", lobte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. "Wir sind daher sehr froh, dass er sich entschieden hat, seine erfolgreiche Arbeit beim BVB fortzusetzen und auch seine eigene Entwicklung in unserem leistungsorientierten Umfeld – hoffentlich ab der neuen Saison in der 3. Liga – weiter voranzutreiben."

Maaßen selbst zeigte sich "stolz und glücklich, langfristig bei Borussia Dortmund arbeiten zu dürfen". Der 37-Jährige schwärmte: "Ich wurde vor einem Jahr sehr herzlich in die BVB-Familie aufgenommen und fühle mich extrem wohl. Der offene Austausch, die Unterstützung und die Wertschätzung meiner Arbeit weiß ich sehr zu schätzen und freue mich, dass die Zusammenarbeit so erfolgreich läuft."

✍️ Enrico #Maaßen verlängert Vertrag



Gemeinsam in die sportliche Zukunft: #Maaßen verlängerte seinen Vertrag beim #BVB in dieser Woche vorzeitig bis zum 30. Juni 2024. pic.twitter.com/rxNGVYhCOC — POKALSIEGER 2021 (@BVB) 21. Mai 2021

Enrico Maaßen hat "große Ziele" mit dem BVB

"Wir haben gemeinsam große Ziele, die uns antreiben. Außerdem bin ich schon jetzt sehr gespannt darauf, diesen großen Verein – wenn es vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens wieder möglich ist – endlich mit seinen einzigartigen Fans erleben zu dürfen", erklärte Maaßen weiter.

Der gebürtige Wismarer war im Sommer 2020 vom SV Rödinghausen zum BVB gewechselt.

Die Dortmunder Zweitvertretung hat als Tabellenzweiter in ihrer Liga derzeit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen. Die Essener haben allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen.