Bayern-Flirt angeblich DFB-Ersatzkeeper für die EM

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Stefan Ortega wird beim FC Bayern gehandelt - und als EM-Kandidat

Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno - in dieser Reihenfolge sortieren sich die Torhüter im EM-Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der Verletzung von Marc-Ándre ter Stegen ein. Sollte sich einer der drei Keeper verletzen, steht angeblich eine überraschende Alternative bereit: Stefan Ortega von Arminia Bielefeld, der zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt wurde.

Nach heutigen Maßstäben ist Stefan Ortega ein extremer Spätstarter. Erst in der laufenden Saison gab der immerhin schon 28 Jahre alte Torhüter von Arminia Bielefeld sein Debüt in der Bundesliga.

Zuvor standen lediglich Einsätze in der 2. und 3. Liga in der Vita des Schlussmannes, der in der Bielefelder Jugend ausgebildet wurde, zwischenzeitlich aber auch drei Jahre bei 1860 München unter Vertrag stand.

Obwohl er also noch ein recht neues Gesicht im deutschen Oberhaus ist, hat Ortega in seinen bislang 33 Partien bereits bleibenden Eindruck hinterlassen.

Gerüchte, Oliver Kahn, einstiger Torwart-Titan und designierter Vorstandschef des FC Bayern, höchstpersönlich sei angetan von Ortegas Leistungen und könne sich den 1,85 Meter großen Deutsch-Spanier gut als Nummer zwei in München vorstellen, machen bereits seit Wochen die Runde.

Stefan Ortega flirtet mit dem FC Bayern

Sollte Alexander Nübels Wunsch nach seiner Ausleihe in der kommenden Saison erfüllt werden, werde der FC Bayern Ortega aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag bei der Arminia herauskaufen, hieß es im Zuge dessen.

Und der angeblich umworbene Keeper selbst flirtete heftig mit dem deutschen Rekordmeister. "Sollte ein Klub der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?", sagte Ortega der "FAZ". "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen."

Als "Nummer vier" für Deutschland zur EM?

Glaubt man einem aktuellen "Bild"-Bericht, winkt Ortega in diesem Sommer nicht nur ein möglicher Wechsel an die Säbener Straße. Auch auf den EM-Zug könnte der Bielefelder noch aufspringen.

Demnach habe Bundes-Torwarttrainer Andreas Köpke zuletzt mit Ortega telefoniert und ihn darüber informiert, dass er im deutschen Kader als "Nummer vier" eingeplant ist. Das heißt, sollte sich ein anderer Torwart verletzen, würde der Arminia-Rückhalt nachrücken.

Eine Nominierung Ortegas wäre sogar während der laufenden EURO-Endrunde möglich. Während Feldspieler nur bis zum ersten Spiel nachgemeldet werden dürfen, ist dies bei Torhütern auch später noch erlaubt - und zwar im Falle einer schweren Verletzung oder eines Corona-Falls bei einem der anderen Keeper.