Argentinien in Corona-Krise: Copa América in Gefahr

AFP/SID/DANIEL MUNOZ

In Argentinien dürfen keine Fußballspiele stattfinden

Argentiniens Fußball ist wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal komplett in Quarantäne geschickt worden.

Staatspräsident Alberto Fernández hatte am Donnerstag wegen explodierender Infektionszahlen und fehlender Impfstoffe einen landesweiten Lockdown bis zum 30. Mai verordnet. Der Fußballverband AFA, Gastgeber der am 13. Juni startenden Copa América, untersagte daraufhin ab Freitag alle Partie auf argentinischem Boden.

Auch wenn in der AFA-Anordnung nur von Spielen in "lokalen Wettbewerben die Rede ist, dürfte neben den nationalen Ligen auch die kontinentalen Copa Libertadores und Sudamericana betroffen sein. Für den letzten Gruppenspieltag in der kommenden Wochen müssten sich dann gleich acht Klubs wohl neue Spielstätten in Nachbarländern suchen.

Die Pandemie bringt auch den südamerikanischen Verband CONMEBOL in Bredouille, der am Donnerstag schon Kolumbien wegen der sozialen Unruhen im Land die Co-Gastgeberrolle für die Copa America (13. Juni bis 11. Juli) entzogen hatte.

Ob Argentinien trotz der Coronakrise im Land das älteste Fußball-Nationenturnier der Welt nun alleine stemmen muss, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.