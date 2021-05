Bestätigt: Dantas und Costa verlassen den FC Bayern

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Laufen in der neuen Saison nicht mehr für den FC Bayern auf: Tiago Dantas und Douglas Costa

Der FC Bayern verabschiedet sich am 34. Bundesliga-Spieltag von den beiden Leihspielern Tiago Dantas und Douglas Costa. Wie der deutsche Meister am Freitag bekannt gab, wird das Duo keine Anschlussverträge erhalten.

Der 20 Jahre alte Dantas war für die Saison 2020/21 vom portugiesischen Spitzenklub SL Benfica ausgeliehen. Auf eine Ausdehnung der Leihvereinbarung verzichtete der FC Bayern.

Im Fall Douglas Costa, von Juventus Turin für eine Spielzeit ausgeliehen, wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst. Somit könnte der Brasilianer noch die Chance erhalten, zu seinem Heimatklub Grêmio Porto Alegre zu wechseln - vorausgesetzt es folgt eine Einigung mit dem Serie-A-Klub. Das Transferfenster in Brasilien schließt am Sonntag, die neue Saison beginnt eine Woche später.

"Douglas Costa und Tiago Dantas haben mit uns in dieser Saison die erneute deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir möchten uns bei beiden herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Vereinsmitteilung.

Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) 21. Mai 2021

Costa hatte schon zwischen 2015 und 2017 für den FC Bayern gespielt. In dieser Saison kam der 30 Jahre alte Offensivspieler in der Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und bei der Klub-WM insgesamt 20 Mal zum Einsatz. Seit Februar muss der Brasilianer wegen eines Haarrisses im Fuß pausieren und fehlt auch am Samstag gegen den FC Augsburg.

Tiago Dantas wurde lediglich zwei Mal im Profiteam und sieben Mal bei den Amateuren des FC Bayern eingesetzt. Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt bei SL Benfica einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der FC Bayern verabschiedet sich am letzten Bundesliga-Spieltag gleich von einer ganzen Reihe verdienter Mitarbeiter. Die langjährigen Profis David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez werden gegen den FC Augsburg zum letzten Mal das Trikot der Münchner tragen. Zudem verlassen Cheftrainer Hansi Flick und seine Assistenten Hermann Gerland und Miroslav Klose den Klub.