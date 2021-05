S04-Leihgabe Kabak: "Möchte in Liverpool bleiben"

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Schalke-Leihgabe Ozan Kabak wird mit Jürgen Klopp über einen Verbleib in Liverpool sprechen

Der von Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 bis Saisonende an den FC Liverpool verliehene Ozan Kabak hat den Wunsch geäußert, auch in der neuen Saison das Trikot der Reds tragen zu dürfen.

"Natürlich möchte ich in Liverpool bleiben", hat Innenverteidiger Ozan Kabak im Gespräch mit der englischen "Times" deutlich gemacht. Der türkische Nationalspieler hatte den FC Schalke 04 im Winter in Richtung Liverpool verlassen, sein Leihe ist vorerst nur bis zum Saisonende datiert. Medienberichten zufolge ist in der Vereinbarung zwischen Schalke und Liverpool eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro verankert.

Klar dürfte sein, dass Ozan Kabak seinen eigentlich bis 2024 gültigen Vertrag bei den Königsblauen nicht erfüllen wird. Nach dem sportlichen Absturz ist eine Weiterbeschäftigung allein aus finanzieller Sicht kaum möglich. Erst kürzlich gab der Revierklub die Trennung von gleich zehn Spielern bekannt. Schalke wird sich für seine Zweitligasaison also komplett neu aufstellen.

Schalke-Leihgabe Kabak mit Zeit in Liverpool zufrieden

Wie es für Kabak indes weiter geht, ist nicht sicher. Laut "Times" steht ein Gespräch mit Liverpools Teammanager Jürgen Klopp noch aus. Für seine sportliche wie persönliche Entwicklung seien die vergangenen Monate in jedem Fall "sehr gut" gewesen, so der Verteidiger selbst. "Ich habe mit einem Manager wie Jürgen (Klopp, Anm. d. Red.) zusammengearbeitet", zudem verfüge er nun über wertvolle Erfahrung im Umgang mit den "Stars" beim FC Liverpool.

Daher bewerte er seine kurze Zeit bei den Reds auch durchaus positiv. In der Premier League absolvierte er neun von 16 möglichen Spielen. In der Champions League wurde er von Jürgen Klopp vier Mal eingesetzt.

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, nach denen der FC Liverpool eher von einer festen Verpflichtung von Ozan Kabak absehen wird. In dem Fall würde er vorerst zu Schalke zurückkehren, anschließend könnte eine Ablösesumme mit möglichen Interessenten frei verhandelt werden. Einem Bericht von "Sport Bild" zufolge bereitet Bundesligist RB Leipzig ein Angebot vor.