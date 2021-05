LASK-Co Pogatetz aus Trainerteam gestrichen

APA

Emanuel Pogatetz (r.) gehört am Samstag nicht dem Stab von Coach Dominik Thalhammer an

Aufgrund einer Entscheidung von Chefcoach Dominik Thalhammer wird Assistent Emanuel Pogatetz beim Abschluss der Bundesliga-Meistergruppe gegen Rapid nicht dem Trainerteam des LASK angehören.

Co Emanuel Pogatetz wird beim Auswärtsspiel des LASK am Samstag (17:00 Uhr) in der letzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe bei Rapid nicht dem Trainerstab der Linzer angehören. Das teilten die Oberösterreicher am Freitag mit.

Die Entscheidung sei von Cheftrainer Dominik Thalhammer getroffen worden, in der kommenden Woche werde es "klärende Gespräche" geben. Pogatetz hatte erst am 12. Mai den damals gesperrten Thalhammer vertreten und einen 4:0-Sieg beim WAC gefeiert.

apa