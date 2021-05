Geldsegen für den 1. FC Köln? Kovac wohl heiß auf Talent

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Verlässt Ismail Jakobs den 1. FC Köln?

2019/20 stieg Ismail Jakobs vom Nachwuchs in die Profiabteilung des 1. FC Köln auf, wo das Eigengewächs auf Anhieb zu einem wichtigen Bestandteil des Teams avancierte. Kein Wunder also, dass der 21-Jährige bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten wecken soll.

Die AS Monaco soll ein Auge auf den Linksaußen geworfen haben. Das berichtet die "Bild". Die Monegassen, die vom ehemaligen FC-Bayern-Trainer Niko Kovac gecoacht werden, locken Jakobs demnach mit einem Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro netto. Ein Salär, das der 1. FC Köln wohl kaum offerieren dürfte. Zumal noch nicht abschließend geklärt ist, ob am Geißbockheim auch in der kommenden Saison noch Erstliga-Fußball gespielt wird.

Sollte das Interesse der AS Monaco tatsächlich konkret werden, dürfte man in der Domstadt dennoch nicht abgeneigt sein, Jakobs ziehen zu lassen. "Bild" zufolge ist im aktuell bis zum Sommer 2024 datierten Vertrag des gebürtigen Kölners eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro verankert. Eine Summe, die dem Effzeh einige wirtschaftliche Sorgen nehmen dürfte.

Abstiegskracher gegen den FC Schalke 04 hat Einfluss auf den Poker

Konditionen besagter Ausstiegsklausel sind es allerdings wohl auch, die den anstehenden letzten Spieltag der Bundesliga-Saison (Samstag, 15:30 Uhr) für die Kölner noch brisanter werden lassen.

Um die Klasse zu halten, benötigen die Kölner gegen bereits abgestiegenen FC Schalke 04 ohnehin auf jeden Fall einen Sieg sowie die Schützenhilfe der Konkurrenz, der Jakobs-Poker bringt aber angeblich einen weiteren Aspekt ins Spiel: Sollte Köln absteigen, sinkt die Ausstiegsklausel laut "Bild" auf acht Millionen Euro.

2020/21 bestritt Jakobs 25 Pflichtspiele für den 1. FC Köln. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete ein Tor vor. Insgesamt kommt er auf 45 Partien im Trikot der Geißbock-Profis (4 Tore/4 Vorlagen)