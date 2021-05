Admira-Umbau: Auch Wohlfahrt muss gehen

APA/HANS PUNZ

Franz Wohfahrt ist nicht mehr Admira-Sportdirektor

Nach Trainer Klaus Schmidt trennt sich die Admira auch von Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Ihm folgt der Deutsche Marcel Ketelaer nach.

Bundesligist Admira Wacker hat sich am Samstag mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Franz Wohlfahrt getrennt. Nachfolger des ehemaligen ÖFB-Teamtorhüters wird der Deutsche Marcel Ketelaer. Der 43-Jährige soll für eine engere Verzahnung des Vereins mit dem ebenfalls vom Unternehmen Flyeralarm gesponserten deutschen Klub Würzburger Kickers sorgen, so die Admira in einer Aussendung.

Die Admira hatte erst am Donnerstag vor dem letzten Saisonspiel bekanntgeben, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Klaus Schmidt trotz des geschafften Klassenerhalts nicht fortsetzen wird. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Österreichs Rekordteamspieler Andreas Herzog soll gute Karten haben.

