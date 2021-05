Stimmen: "Riesenenttäuschung" in Bremen, Bayern "relaxed"

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Thomas Schaaf stieg mit Werder Bremen in die 2. Bundesliga ab

Für Werder Bremen gab es am 34. Spieltag kein Happy End. Nach einer 2:4-Niederlage gegen Gladbach stiegen die Norddeutschen in die 2. Bundesliga ab. Der 1.FC Köln rettete sich durch ein 1:0 gegen Schalke 04 in die Relegation. Auch FC Bayern und BVB verabschiedeten sich mit Siegen in die Sommerpause. Die Stimmen zum Bundesliga-Finale.

TSG Hoffenheim - Hertha BSC 2:1

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Das Spiel war sinnbildlich für die Saison. Die erste Halbzeit war ordentlich, aber wir gehen aus dem Nichts in Rückstand. In der zweiten Halbzeit hat man aber auch gesehen, was uns begleitet hat. Die Mannschaft wollte gewinnen - obwohl es um nichts mehr ging."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben es in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht. In der zweiten Hälfte hat dann die Konsequenz gefehlt. Vor allem die letzten 10, 15 Minuten haben mir nicht gefallen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben dann versucht, mit 80 Prozent weiterzuspielen. Das funktioniert dann natürlich nicht. Natürlich war ein bisschen die Luft raus. Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere Serie ausbauen konnten."

Hannes Wolf (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben die Ziele letzte Woche erreicht. Darüber sind wir sehr glücklich. Wir wollten noch ein gutes Spiel machen. Am Ende haben die Emotionen eine große Rolle gespielt. Es ist sehr schön, dass Lars Bender diesen Abschluss bekommen hat. Darüber freue ich mich sehr. Das freut mich mehr, als mich die Niederlage ärgert."

Union Berlin - RB Leipzig 2:1

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Die Jungs auf dem Feld haben bis zum Schluss daran geglaubt. Unsere Fans haben uns toll unterstützt. Dass es am Schluss so ausgeht, ist ein Drehbuch für Hollywood. Ich würde sogar sagen: Ein Thriller."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut genug. In der zweiten Halbzeit sind wir in Führung gegangen und haben es gut gelöst. Es war ein bisschen ein Abbild der Saison. Mit ein bisschen Abstand werden wir da drüber hinwegsehen können. Wir hätten gerne unsere punktbeste Saison gespielt."

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:4

Thomas Schaaf (Trainer Werder Bremen): "Es hat nicht gereicht, was wir geliefert haben. Wir haben es leider nicht so umsetzen können, wie wir es uns vorgenommen haben, mit mehr Überzeugung, mit mehr Selbstbewusstsein. Das frühe Gegentor hilft dir natürlich nicht, selbst auf die Beine zu kommen. Mitte der ersten Hälfte waren wir besser drin, wir haben die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich vergeben, den wir gebraucht hätten. Nach dem zweiten Gegentor fallen noch mehr die Köpfe. Wir müssen uns an die eigene Nase packen. Es ist eine Riesenenttäuschung und Leere bei mir. Ich habe es versucht und hatte gehofft, dass ich der Mannschaft noch so viel mitgeben kann, dass es reicht."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hatten das klare Ziel, wieder international zu spielen. Das haben wir verpasst, deswegen ist es in der Summe enttäuschend. Mit dem Tag der Bekanntgabe meines Wechsels hat sich die Grundstimmung um den Verein massiv geändert. Dann kamen keine Ergebnisse hinzu, und du kannst die Stimmung nur über Ergebnisse kitten. Ich bin dankbar für die zwei Jahre und gehe mit vielen guten Erinnerungen."

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:2

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Das 0:1 hat uns ein Stück weit den Stecker gezogen. Das tut immer weh, wenn man am letzten Spieltag verliert. Aber unter dem Strich steht eine tolle Saison als Aufsteiger. Wir haben im ersten Spiel gegen Freiburg noch Lehrgeld gezahlt, aber danach Reife gezeigt. Es waren attraktive Spiele und gute Ergebnisse dabei. Trotz der Unruhe im Verein haben wir den Fokus behalten. Die Mannschaft hat in entscheidenden Phasen das Momentum immer auf ihre Seite gezogen."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Das ist für mich eine Sensation. Ich bin unfassbar stolz, dass ich Teil dieser Gruppe sein darf. Es ist was ganz Besonderes, wie die Mannschaft immer an sich geglaubt hat. Sie hat unfassbar viel investiert. Das ist ein geiler Moment, das muss man genießen."

FC Bayern - FC Augsburg 5:2

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Es war eine sehr schöne Zeit für mich. Ich bin ganz relaxed, die Reise ist zu Ende, die vor knapp zwei Jahren begonnen hat, als Niko (Kovac) mich angerufen hat, da hat es begonnen, dass ich aus dem nichts wieder im Fußballbusiness dabei war, da bin ich ihm sehr dankbar. Wie das seinen Lauf nahm, macht mich extrem stolz, wir hatten eine tolle intensive, verrückte Zeit."

Zu Robert Lewandowskis Torrekord: "Wir waren alle happy. Es ist eine absolut herausragende Leistung. Ich finde aber schon, dass so eine Einzelleistung, so ein Rekord, eine Mannschaftsleistung ist. Jeder Einzelne im Team stellt sich in den Dienst der Mannschaft, auch Lewy hat seine Einzelinteressen hinten angestellt."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden, die zweite Halbzeit war dann besser, aber so hätten wir von Beginn an spielen müssen. Wir habe eine sehr gute Bayern-Mannschaft sehen und erleben müssen. Glückwunsch an Robert Lewandowski zum Rekord. Wir haben lange versucht es zu verhindern, aber er hat es absolut verdient, er hat gezeigt, dass er ein super Stürmer ist."

VfL Wolfsburg - Mainz 05 2:3

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Diesmal war ich mit der Defensivleistung meiner Mannschaft nicht zufrieden. Die Saisonbilanz des Teams ist aber überragend. Unser vierter Platz in der Bundesliga war völlig verdient. Meine Person und meine Zukunft in Wolfsburg soll in diesem Moment nicht im Mittelpunkt stehen."

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Es war ein Spiel mit guten und schlechten Phasen. Wir hatten ein bisschen zu wenig den Ball. Ich weiß nicht, ob es ein verdienter Sieg war, aber ich bin glücklich darüber."

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:1

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es hat alles nach einem Unentschieden ausgesehen. Die Wechsel waren dann entscheidend. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie nach der blamablen Vorstellung auf Schalke eine Reaktion gezeigt haben. Es ist viel Wehmut dabei, auch ein weinendes Auge. Nach dem Spiel habe ich gespürt, dass die Tränen da waren. Ich habe unheimlich schöne Momente erlebt und habe hier sehr gerne gearbeitet."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Von der 30. bis zur 45. Minuten haben wir drei, vier Umschaltmomente, die wir nicht sauber spielen. In der zweiten Halbzeit hatte Frankfurt am Anfang ein bisschen ein Übergewicht. Aber dann war es wieder total ausgeglichen. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Frankfurt war nicht besser als wir, wir waren auf Augenhöhe. Es ist schade, dass wir keinen Punkt holen konnten. Aber trotzdem sind wir sehr zufrieden mit der Saison."

1. FC Köln - Schalke 04 1:0

Friedhelm Funkel (Trainer 1. FC Köln): "Schalke war ein schwerer Gegner, da muss man Dimi ein Kompliment machen, dass er die Mannschaft so motivieren konnte, uns alles abzuverlangen. Es war nicht so einfach, wie der eine oder andere vielleicht gedacht hat. Wir mussten viel arbeiten, haben nie aufgesteckt, auch nicht nach vergebenen Möglichkeiten und dem nicht gegebenen Tor. Die Mannschaft hat den Glauben nicht verloren, das Tor ist spät gefallen. Aber es war verdient. Wir wollen mit aller Macht versuchen, in der Liga zu bleiben."

Dimitrios Grammozis (Trainer Schalke 04): "Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der den Druck hatte, das Spiel unbedingt gewinnen zu müssen. Es war genau das Spiel von Anfang an. Sie haben frühes Pressing gespielt, damit haben wir gerechnet. Wir hatten einen guten Zugriff und haben wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit ist der FC mit einer großen Wucht gekommen. Irgendwann ist das Tor gekommen, sehr schade für uns. Aber ich glaube, dass der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit gerecht ist. Wir können jetzt einen Cut ziehen zu dieser nicht schönen Saison.