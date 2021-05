Lewandowski über Rekord: "Nicht davon zu träumen gewagt"

unknown

Robert Lewandowski vom FC Bayern würdigt Gerd Müller

Robert Lewandowski vom FC Bayern München kann die Dimensionen seines Torrekords der Fußball-Bundesliga noch gar nicht fassen.

"Die Bedeutung für mein späteres Leben kann ich noch nicht einschätzen. Schon der Moment mit 40 Treffern war etwas Besonderes. Es war für mich bisher einfach unvorstellbar gewesen, dass ich diese Marke erreichen könnte", sagte der Pole dem "kicker".

Bayern-Torjäger Lewandowski hatte am letzten Spieltag beim 5:2 gegen den FC Augsburg in der letzten Minute sein 41. Saisontor erzielt. Der alte Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren. "Ich habe nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man in einer Saison so viele Tore schießen kann", sagte der 32-Jährige.

Gleichzeitig zollte Lewandowski dem "Bomber" Müller Respekt. "Ich weiß, dass Gerd Müller eine historische Leistung gebracht hat, und ich habe allergrößten Respekt vor ihm. 1971/72 hat er diese Marke gesetzt. Es war damals eine andere Welt, ein anderer Fußball, eine andere Generation", so Lewandowski. Aber: "Nach knapp 50 Jahren haben wir mit dem FC Bayern und ich jetzt etwas Neues geschaffen und auch Geschichte geschrieben."