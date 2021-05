Auf den Spuren einer Legende: So gut ist Haaland wirklich

Ralf Ibing

Erling Haaland hat 41 Saisontore für den BVB erzielt

41 Pflichtspiele, 41 Tore! Dass die erste komplette Spielzeit von Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund eine außergewöhnliche ist, deutete sich schon lange an, wie herausragend die Ausbeute des Norwegers wirklich ist, offenbart ein Uralt-Rekord.

Mit seinem Doppelpack beim 3:1-Erfolg des BVB gegen Bayer Leverkusen am Samstag knackte Haaland die magische 40-Tore-Marke: Ein Kunststück, das in den Top-5-Ligen bislang lediglich einem U21-Spieler gelungen ist: Dem dreimaligen Weltfußballer Ronaldo.

In der Saison 1996/97 erzielte die brasilianische Legende 47 Tore in 49 Spielen für den FC Barcelona. Es war der furiose Beginn der Weltkarriere des Spielers, der als "Il Fenomeno" in die Geschichte des Sports eingehen sollte.

Dass auch dem 20-jährigen Haaland eine Weltkarriere bevorsteht, dürfte kaum jemand bezweifeln. Bereits mit 17 Jahren knipste er im norwegischen Oberhaus, nach seinem Wechsel zu RB Salzburg sorgte er mit 18 in der österreichischen Bundesliga für Furore und beim BVB schraubte Haaland seine irre Quote ab Januar 2020 noch einmal in die Höhe.

Haalands Zeit beim BVB endet wohl 2022

Offen ist lediglich, bei welchem Klub der Nationalspieler seinen steilen Aufstieg fortsetzen wird. Die Führung von Borussia Dortmund wurde zuletzt zwar nicht müde, zu betonen, dass Haaland auch 2021/22 am Borsigplatz auf Torjagd geht, spätestens im Sommer 2022 dürfte den 1,94m-Hünen aber nichts mehr bei den Schwarz-Gelben halten. Für eine fixe Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro darf der Nord-Europäer den BVB dann angeblich verlassen. Eine enorme Summe. Dennoch dürfte nahezu jeder Top-Klub seinen Hut in den Ring werfen.

Die 41 Treffer in der Spielzeit 2020/21 setzen sich übrigens wie folgt zusammen: 27 Mal traf der Angreifer in 28 Bundesligaspielen, zehn Treffer erzielte Haaland in acht Champions-League-Spielen, hinzukommen drei Tore in vier Pokalspielen und eine Bude im Spiel um den DFL-Supercup.