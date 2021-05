Pressestimmen: "Werder versinkt im Nichts"

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Werder Bremen muss den Gang in die 2. Bundesliga antreten

Der 34. Spieltag der Bundesliga sorgte für historische Ereignisse: Mit seinem 41. Saisontreffer beim 5:2-Sieg des FC Bayern sicherte sich Robert Lewandowski den alleinigen Tor-Rekord und stellte selbst Gerd Müller in den Schatten. Werder Bremen stieg derweil erstmals seit 1980 in die 2. Liga ab. Beim BVB standen statt dem Sportlichen eher einzelne Akteure im Fokus. Die Pressestimmen zum Bundesliga-Finale:

Pressestimmen zum FC Bayern

Bild: "Tag der Abschiede in München! Von sechs Bayern-Helden – und von Gerd Müllers Tor-Rekord! Robert Lewandowski schnappt sich beim 5:2-Sieg gegen Augsburg die Bundesliga-Bestmarke für die Ewigkeit. In letzter Sekunde – und mit gaaanz viel Anlauf. Insgesamt neun Chancen vergibt der Torjäger zunächst, verzweifelt fast an seinem Nationalmannschaft-Kollegen Rafal Gikiewicz im Augsburg-Kasten."

kicker: "Der FC Bayern hat den FC Augsburg zum Saisonabschluss mit 5:2 geschlagen. Bis zur Halbzeit legten die Münchner vier Tore vor - doch es dauerte bis zur letzten Minute, ehe Lewandowski der historische Treffer gelang."

Süddeutsche Zeitung: "In den letzten Sekunden der Saison gelingt es Robert Lewandowski doch noch, mit dem 41. Treffer den Rekord von Gerd Müller zu überbieten. Als er in der 90. Minute, in den letzten Sekunden dieser Bundesligasaison zum 41. Mal traf, um den für ewig gehaltenen Rekord zu überbieten, entschied sich der Weltfußballer dafür, seine Stärke zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes: jede Faser seines Oberkörpers.

Der Spiegel: "Die vielen Verabschiedungen, die großen Emotionen, der Last-Minute-Rekord, kitschiger hätte kein Regisseur diese letzten eineinhalb Stunden in Spielfilmlänge inszenieren können. Es war großes Herz-Schmerz-Kino."

ntv: "Der letzte Bundesliga-Spieltag ist für den FC Bayern sportlich bedeutungslos, emotional aber umso wichtiger. Ein prägendes Trio an Profis verlässt den Klub, dazu Trainer Hansi Flick. Vor und nach dem Sieg gegen Augsburg wird es deshalb gefühlig in München."

Pressestimmen zum Abstieg von Werder Bremen

Bild: "Die Katastrophe ist besiegelt: Werder Bremen ist nur noch Zweitligist! Schaaf kann den Klub nicht retten. Werder geht im Abstiegs-Finale 2:4 gegen Gladbach unter, verspielt den Relegationsplatz. Nach 40 Bundesliga-Jahren in Folge muss Werder runter. Sportlich abgestiegen, finanziell in Schwierigkeiten: Werder versinkt im Nichts!"

kicker: "Die Quittung für eine Saison ohne Plan B. Es ist nicht nur schwer zu begreifen, dass der SV Werder Bremen ab sofort und erstmals seit dem Jahr 1980 nicht mehr zu den 18 Mannschaften der Bundesliga gehören wird, sondern vor allem, warum. Der Abstieg ist jedenfalls nur verdient. Die zwischenzeitlich beruhigende Punkteausbeute war nicht unbedingt unverdient, trotzdem ist sie teilweise äußerst schmeichelhaft zu Stande gekommen."

Süddeutsche Zeitung: "Thomas Schaafs Rückkehr auf die Trainerbank für ein Spiel hat keinen Effekt. Werder steigt nach einem 2:4 gegen Mönchengladbach erstmals seit 1980 in die zweite Liga ab und blickt einer ungewissen Zukunft entgegen."

Weser Kurier: "Das Bremer Team, das nach 24 Spieltagen dem Klassenerhalt mit 30 Punkten schon ganz nahe gewesen war, hatte danach einen beispiellosen Absturz hingelegt. Nur ein Punkt in den letzten zehn Partien war zu wenig, um die Klasse zu halten. Dass Bremen nun nicht mehr Bundesliga-Standort ist, der SV Werder in Liga zwei verschwindet, erscheint unbegreiflich."

Der Spiegel: "Nach Schalke muss auch Bremen die Bundesliga verlassen. Selbstverschuldet, Ergebnis eines jahrelangen Niedergangs. Aber: 40 Jahre lang hat Werder die Bundesliga-Welt ein kleines bisschen besser gemacht."

ntv: "In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga steht Werder Bremen auf Rang drei. Die vergangenen Spielzeit lesen sich dagegen wie die Chronik eines angekündigten Abstiegs, des zweiten der Vereinsgeschichte. Begonnen hat der lange Niedergang einst unter jenem Trainer, der jetzt als Retter scheitert."

Express: "Köln zittert, jubelt – und hofft weiter auf den Klassenerhalt! Der FC rettete sich am Samstagnachmittag mit einem 1:0 gegen Absteiger Schalke 04 in die Relegation. Dank Sebastiaan Bornauw!"

Pressestimmen zur Abschiedsparty beim BVB

Bild: "Für viele Fans steht Marco Reus immer im Fokus. Der BVB-Star selbst stellte sich beim 3:1 gegen Leverkusen überhaupt nicht in den Mittelpunkt. Wieder einmal. Und trotzdem war Reus Riese! Mit Tor und Vorlage in den EM-Urlaub"

kicker: "Zwei Blitzstarts und hohe Effizienz: Dortmund zurrt Platz drei fest. Borussia Dortmund hat die Bundesliga-Saison auf Tabellenplatz drei beendet. Zum Saisonabschluss gewann der BVB gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:1. Die Schlussminute bot noch einmal eine ganz besondere Sequenz. Ganz im Zeichen der Abschiede stand die Partie im Signal-Iduna-Park."

Ruhr Nachrichten: "Das Ende einer turbulenten wie kräftezehrenden BVB-Saison wird Lukasz Piszczek noch lange im Gedächtnis bleiben. Der 35-Jährige erlebt einen Samstag der großen Emotionen. Marco Reus überließ seinem Weggefährten in dessen letztem Profispiel die Kapitänsbinde und führte die Borussia aufs Feld. Bedruckt war die Binde mit Piszczeks Nummer 26. Schon beim Warmmachen der Teams kletterte der Gänsehaut-Faktor."