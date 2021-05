Paderborn verpasst Sieg zum Baumgart-Abschied

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Steffen Baumgart absolvierte sein letztes Spiel als Paderborn-Trainer

Trainer Steffen Baumgart hat einen Sieg zum Abschied beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn verpasst.

Die Ostwestfalen mussten sich am 34. Spieltag bei Schlusslicht Würzburger Kickers mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Baumgart verlässt den Verein nach vier Jahren und übernimmt in der kommenden Saison den 1. FC Köln, der sich den Bundesliga-Klassenerhalt in der Relegation sichern will.

Sven Michel (11.) brachte die Gäste früh in Führung. Danach vergaben beide Teams gute Gelegenheiten.

Ein Eigentor von Aristote Nkaka (46.) sorgte für den Ausgleich. Würzburg stand schon vor dem Spiel als Absteiger in die 3. Liga fest.