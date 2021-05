Eintracht-Boss glaubt (noch) nicht an ausverkauftes Haus

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Wann dürfen wie viele Eintracht-Fans zurück ins Stadion?

Eintracht Frankfurt hofft in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga auf die Rückkehr der Fans in größerer Anzahl.

"Es wird mutmaßlich Zuschauer geben und nicht nur in homöopathischen Dosen von 2000 oder 5000 Zuschauern", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Sonntag. "Ich denke, dass es plus oder minus im 15.000-er Bereich liegen wird."

Allerdings seien dazu klare Voraussetzungen notwendig. "Da werden der digitale Impfpass, der digitale Nachweis von Testergebnissen und die üblichen Abstandsregeln eine Rolle spielen", erklärte er.

Alles andere wären Träumereien. "Zu glauben, dass in der nächsten Spielzeit 51.500 Zuschauer nur mit einem Ticket und einem Bier in der Hand durch die Stadiontore gelassen werden können, vergessen sie es", sagte Hellmann.

"Impfpässe kontrollieren? Funktioniert nicht"

Man müsse aber einen Weg finden, wie man den Zugang von geimpften und getesteten Fans regeln kann. "Wir können keine Ordner postieren, um die gelben Impfpässe zu kontrollieren. Das wird nicht funktionieren", sagte er.

"Mein Vorwurf an die Politik ist, dass das abzusehen war. Nach 15 Monaten Pandemie haben wir noch immer keine funktionierende Plattform für einen digitalen Impfpass." Nur mit digitalen Pässen werden es einen Zugang zu Restaurants, Museen oder Fußballstadien geben können.