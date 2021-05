Keine Kaufverpflichtung: Selke zurück zu Hertha BSC

unknown

Kehrt zu Hertha BSC zurück: Davie Selke

Nach dem Abstieg von Werder Bremen in die 2. Fußball-Bundesliga wird Stürmer Davie Selke die Norddeutschen verlassen und erst einmal zu Hertha BSC zurückkehren.

Durch den verpassten Klassenerhalt greift die Kaufverpflichtung der Leihgabe nicht, wie die Bremer mitteilten. "Davie und auch wir haben uns gewünscht, dass er Werder länger erhalten bleibt. Für ihn ist Werder eine Herzensangelegenheit gewesen. Das hat man an jedem Tag gesehen, an dem er im Stadion war", sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Die Bremer hätten Selke im Falle des Klassenerhalts für zwölf Millionen Euro verpflichten müssen. In Berlin hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Der 26 Jahre alte Selke war im Januar 2020 als Leihgabe von Hertha BSC zurück an die Weser gekommen, wo er bereits zuvor bis zum Ende der Saison 2014/15 gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison kam Selke in 23 Einsätzen nur auf drei Tore. Seine vergebene Großchance beim 2:4 gegen Gladbach am Samstag war sinnbildlich für seine sehr unglückliche zweite Zeit in Bremen.