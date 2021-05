Daniel Farke zum Trainer des Jahres ernannt

Mike Egerton via www.imago-images.de

Daniel Farke wurde zum Championship-Manager des Jahres ernannt

Der ehemalige BVB-Trainer Daniel Farke wurde nach dem direkten Wiederaufstieg mit Norwich City in die Premier League zum Trainer des Jahres der Championship, der zweiten englischen Liga, ernannt.

Farke erreichte mit den "Kanarienvögeln" aus dem Osten Englands mit 97 Punkten (29 Siege, 10 Unentschieden, 7 Niederlagen) einen neuen Championship-Punkterekord und tritt mit dem Gewinn des "LMA Championship Manager of the Year Award" in die Fußstapfen von Marcelo Bielsa, Chris Wilder oder Nuno Espirito Santo. Gewählt wird der Coach des Jahres von den Trainern der Championship-Klubs.

Aufstieg in die Premier League: Farke bedankt sich bei Fans und Staff

"Es ist für mich eine große Ehre und ein Privileg von meinen Kollegen diese Auszeichnung zu bekommen", sagte Farke nach seiner Ernennung zum Trainer des Jahres. "Ich möchte mich bei ihnen und natürlich bei unseren Spielern, Fans, Coaches und Betreuern sowie allen anderen Beteiligten im Klub für die Unterstützung auf dem Weg zu unserem Aufstieg bedanken."

Nach einer für alle Beteiligten auf Grund der COVID-19-Pandemie schwierigen Spielzeit hoffe er, "dass das Team mit dem Aufstieg ein Lächeln in die Gesichter aller Norwich Fans zaubern konnte". Er wünsche sich, dass man in der kommenden Saison wieder gemeinsam im Stadion an der Carrow Road feiern kann.

Mit einem kaum veränderten Kader nach dem Abstieg im vergangenen Sommer schaffte Farke, der bereits seit 2017 in Notwich Chefcoach ist, mit den Kanarienvögeln die schnelle Rückkehr ins Oberhaus. Ohne viel Aufsehen, sondern mit Ruhe und Kontinuität. Jetzt soll die gereifte Mannschaft in der Premier League konkurrenzfähiger sein als beim ersten Versuch unter Farke. Der ehemalige Schalker Teemu Pukki hatte mit 26 Saisontoren großen Anteil an der sofortigen Premier-League-Rückkehr.

Erfolg sorgt für Begehrlichkeiten in der Bundesliga

Nach dem bereits im April vorzeitig feststehenden Aufstieg mit Norwich soll Farkes Name bereits auf dem Zettel einiger Bundesligisten gelandet sein. Dem Vernehmen nach haben sich Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg mit dem Erfolgscoach des Aufsteigers beschäftigt.

Zwischen 2015 und 2017 betreute Farke die zweite Mannschaft des BVB.