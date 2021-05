Ist dieser Barca-Star Plan B bei den Bayern?

Joaquin Corchero via www.imago-images.de

Rückt er in den Fokus des FC Bayern? Miralem Pjanic vom FC Barcelona

Spätestens mit den anstehenden Abgängen von David Alaba und Javi Martinez klafft im zentralen Mittelfeld des FC Bayern hinter den beiden Weltklassespielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka eine große Qualitäts-Lücke, die sich schon mit dem Wechsel von Thiago zum FC Liverpool im vergangenen Sommer zu öffnen begann.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der deutsche Rekordmeister auf dieser elementaren Position im anstehenden EM-Sommer dringend nachlegen möchte. Transferziel Nummer eins soll der Niederländer Georginio Wijnaldum sein. Der Mittelfeldstratege wird seinen auslaufenden Vertrag in Liverpool im Sommer nicht verlängern und darf die Reds ablösefrei verlassen. Medienberichten zufolge soll es bereits erste Gespräche zwischen der Seite des 30-Jährigen und den Verantwortlichen an der Säbener Straße gegeben haben.

Größter Konkurrent im Vertragspoker um Wijnaldum soll der FC Barcelona sein, der sich in Zeiten von vermeintlich klammen Kassen gezielt um ablösefreie Spieler bemühen soll. Das spanische Sport-Portal "Mundo Deportivo" bringt nun eine spektakuläre Rochade auf den Plan:

Sollte sich Wijnaldum gegen den FC Bayern und für ein Engagement bei den Katalanen entscheiden, könnte im Gegenzug ein Barca-Star die Flucht ergreifen und in der bayrischen Landeshauptstadt anheuern. Demnach soll der erst im vergangenen Sommer zu Barca gewechselte Miralem Pjanic im Fokus der Münchner stehen.

Dem Bericht zufolge soll Pjanic bereits ein Angebot der Bayern vorliegen. Außerdem sollen europäische Spitzenklubs wie der FC Chelsea und Paris Saint-Germain um die Dienste des 31-Jährigen buhlen.

Pjanics enttäuschende Saison beim FC Barcelona

Der Bosnier, der im letzten Jahr vom entthronten italienischen Meister Juventus Turin in einem Tauschgeschäft mit dem Brasilianer Arthur nach Barcelona gelotst wurde, kam in der spanischen Liga auf lediglich sechs Startelf-Einsätze und bekam unter Trainer Ronald Koeman bei den Blaugrana keinen Fuß auf den Boden. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 30 Pflichtspiele in der abgelaufenen Spielzeit, bei weniger als der Hälfte der Partien (13) stand Pjanic von Beginn an auf dem Feld.

Jüngst tat der 31-Jährige seinen Unmut über seine sportliche Situation auch über die sozialen Medien kund: "Diese Saison hinterlässt einen bitteren Geschmack und Fragen, die immer noch nach Antworten suchen", schrieb der 100-fache Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina wohl nicht zuletzt in Richtung seines Coaches.

Laut Mundo Deportivo soll Pjanic nicht bereit sein, eine weitere Saison auf der Barca-Bank zu schmoren und will bei einem Verbleib Koemans auf der Trainerbank um einen Transfer bitten.