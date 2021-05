FC Schalke droht Horror-Szenario auf dem Transfermarkt

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Wie sieht der Kader des FC Schalke in der Saison 2021/22 aus?

Wie der Kader des FC Schalke 04 in der kommenden Saison aussieht, steht noch lange nicht fest. Trainer Dimitrios Grammozis muss zwar nicht um seinen Job bangen, dafür könnten die Knappen bis zu 20 Spieler in den nächsten Wochen verlassen. Dabei droht den Königsblauen eine Hängepartie, die sich im schlimmsten Fall bis weit in die nächste Spielzeit ziehen wird.

Das Projekt Neuanfang hat für den FC Schalke 04 längst begonnen. Einige wegweisende Entscheidungen wurden von der Führungsetage bereits getroffen. So zum Beispiel, dass Dimitrios Grammozis trotz aller Kritik auch am 1. Spieltag der Saison 2021/22 auf der Trainerbank sitzen wird.

Die Verantwortlichen sind der "WAZ" zufolge vom Abstiegstrainer überzeugt, sehen in ihm das "Gesicht des Neuaufbaus" und lassen ihm bei der Kader-Zusammenstellung freie Hand. Die Sorge vieler Fans, Grammozis könnte nach den katastrophalen Wochen unter seiner Leitung womöglich schon verbrannt sein, teilen Peter Knäbel und Co. demnach nicht.

Was wird aus Schalkes Ladenhütern?

Mit großen Sorgen werden die Schalke-Bosse dagegen Richtung Transfermarkt blicken. Zehn Spieler, deren Verträge ausliefen, wurden schon verabschiedet. Bis zu zehn weitere Profis könnten ihnen laut "WAZ" noch folgen.

Für Suat Serdar sollen schon Angebote von drei Bundesligisten vorliegen. Amine Harit soll Interesse in Frankreich geweckt haben und Mark Uth hofft angeblich immer noch auf eine Rückkehr zum 1. FC Köln. Diese Spieler dürften der kleine Teil des Schalker Transferproblems sein. Komplizierter wird es da schon mit Blick auf einige Großverdiener, die noch keinen Markt haben.

Benito Raman, Matija Nastasic, Omar Mascarell, Hamza Mendyl und Salif Sané sind einige dieser Ladenhüter, die der "WAZ" zufolge womöglich bis zum Ende der Transferperiode (31. August) noch ohne neuen Klub sind. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Zweitligasaison aber schon seit rund sechs Wochen.

Warum der FC Schalke 04 in der Zwickmühle steckt

Auf Grammozis könnte demnach ein echtes Albtraum-Szenario zukommen. Baut der Trainer besagte Spieler in die Mannschaft ein, muss sie dann aber nach fünf, sechs Spieltagen doch noch abgeben, wird eine sportliche Neuausrichtung während der Saison notwendig. Lässt Grammozis die Spieler komplett außen vor, dürfte ihr Marktwert rapide sinken.

Dem FC Schalke drohen in diesem Fall Last-Minute-Zwangsverkäufe, die nicht annähernd das einbringen, was die klammen Klub-Kassen eigentlich benötigen. Eine echte Zwickmühle.

Bleiben Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac?

Intern hat sich der FC Schalke "kicker"-Informationen zufolge wirtschaftliche Grenzen für Verkäufe gesetzt. Abweichungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Bis zum Trainingsstart am 14. Juni will die Klubspitze zumindest ein grobes Kader-Gerüst zusammengestellt haben.

Wer Teil dieses Gerüsts wird, ist Stand heute noch nicht klar. Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac könnten dazugehören. Sie sind zwei Spieler, mit denen die Königsblauen laut "kicker" verlängern wollen.

Ob das gelingt, hängt aber von vielen Faktoren ab, die der FC Schalke nur zum Teil selbst beeinflussen kann.