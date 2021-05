Watzke: Dieses BVB-Spiel war der Wendepunkt

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Auch hinter den Verantwortlichen des BVB liegt eine aufreibende Saison

Mit einem starken Schlussspurt rettete Borussia Dortmund eine Saison, die eigentlich schon verloren schien. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke macht im Rückblick vor allem eine Partie als Wendepunkt aus.

Anfang April sah es so aus, als würde der BVB im Höchsttempo an seinen Saisonzielen vorbeirauschen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag war vor allem die Champions-League-Qualifikation in akuter Gefahr.

Drei Tage später kassierte die Mannschaft gegen Manchester City die nächste Pleite. Doch genau dieses 1:2 gegen Pep Guardiola und seine Superstars hatte laut Hans-Joachim Watzke eine Signalwirkung.

"Gegen Manchester hat unsere Mannschaft gemerkt, dass sie bei entsprechender Leistung mit jedem Gegner mithalten kann", sagte der BVB-Geschäftsführer im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Dieses Gefühl bekräftigten die Schwarz-Gelben auch im Rückspiel gegen den englischen Meister. Zwar verloren die Dortmunder auch das zweite Kräftemessen mit 1:2, doch der mutige Auftritt gab letztlich den entscheidenden Impuls für den starken Endspurt in der Liga.

Watzke gesteht: BVB-Saison "hat eine Menge Nerven gekostet"

Neben dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein der Mannschaft machte Watzke den späten Erfolg auch an Trainer Edin Terzic fest. Dessen Maßnahmen und Ansprachen hätten "sukzessive gegriffen", lobte der Geschäftsführer: "Edin Terzics Leistung war außergewöhnlich."

Dass es mit dem Trainerwechsel hin zu Marco Rose einen Bruch geben könnte, glaubt Watzke nicht, denn die Mannschaft habe jetzt erkannt, "wie schön es ist, erfolgreich zu sein". Außerdem wisse das Team nun, was nötig sei, "um so etwas Großes zu schaffen".

So groß die Freude am Saisonende auch war, so groß waren auch beim Vereinsoberhaupt die Zweifel während der Spielzeit. "Die Saison hat eine Menge Nerven gekostet", gab Watzke unumwunden zu. Aus dramaturgischen Gesichtspunkten "hätte das nicht so gestaltet werden müssen", sagte der Geschäftsführer, der eingestand, dass von dieser Siegesserie am Saisonende "nicht unbedingt auszugehen" war.