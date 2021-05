Klopp über Sven Bender: "Die beste Sechs Deutschlands"

imago sportfotodienst

Sven Bender (l.) und Jürgen Klopp wurden mit dem BVB zweimal Deutscher Meister

Gemeinsam mit Jürgen Klopp feierte Sven Bender bei Borussia Dortmund seine größten Erfolge. Er und Zwillingsbruder Lars beendeten am vergangenen Wochenende ihre Karrieren. Klopp verneigt vor seinem ehemaligen BVB-Weggefährten.

Lars und Sven Bender erklärten ihre Fußballerkarriere am letzten Bundesliga-Spieltag für beendet. Für "Manni", wie Sven bei Borussia Dortmund genannt wird, fiel der Abschied im Wohnzimmer Signal Iduna Park ganz besonders aus. Beim 1:3 aus Sicht von Bayer Leverkusen durfte der 32-Jährige noch mal mit der Kapitänsbinde auflaufen. Danach war Schluss.

Sven Bender sei "eine Garantie für einen sehr gut geführten Zweikampf, für eine sehr positive Zweikampfquote, für viel Herz auf dem Platz, für unglaublich viel Leidenschaft, für ganz viel Fußballintelligenz", schrieb Jürgen Klopp in einer Kolumne in der Printausgabe des "kicker". "Und darüber hinaus ist er ein supersympathischer Kerl."

Von 2009 bis 2017 absolvierte Bender insgesamt 224 Pflichtspiele für den BVB, 180 davon unter Klopp. In Schwarz-Gelb gekleidet erlebte Bender die besten Momente seiner Karriere, wurde zweimal Deutsche Meister, zweimal Pokalsieger und zweimal Superpokalsieger. Mit nur 32 Jahren macht Bender einen Haken hinter seine Laufbahn, der Körper streikt.

Es habe ihn oft in Kontaktsituationen erwischt, erinnerte sich Klopp an Benders Verletzungspech. "Ganz schlimme Sachen" seien da laut Klopp dabei gewesen. "Welcher Knochen bei ihm war noch nicht gebrochen im Gesicht?", fragte Klopp und schob flachsend hinterher: "Dafür sieht er wirklich richtig gut aus."

Ex-BVB-Star Sven Bender kommt auf fast 450 Pflichtspiele

Trotz einer Vielzahl an Blessuren und den damit verbundenen langen Aufenthalten in der Reha kommt Bender in der Endabrechnung auf 446 Pflichtspiele. Wegen seiner ständigen Verletzungen reichte es auch nur zu sieben Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft.

"Für mich war er lange die beste Sechs in Deutschland. Warum daraus keine 400 Länderspiele entstanden sind, weiß ich nicht mehr", kann es Klopp nicht nachvollziehen, wieso Sven Bender nicht öfter von Joachim Löw zu Lehrgängen mit der deutschen Nationalmannschaft eingeladen wurde. "Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich weiß, dass er mit seiner Karriere zufrieden ist. Ich wäre es an seiner Stelle auch."