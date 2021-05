S04 und HSV aus dem Rennen? Dursun vor Wechsel nach Berlin

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Wurde beim FC Schalke 04 und beim HSV gehandelt: Serdar Dursun

Korb für den FC Schalke 04, Absage an den HSV - und Zuschlag für Union Berlin? Zweitliga-Torschützenkönig Serdar Dursun vom SV Darmstadt 98 hat offenbar einen neuen Klub gefunden.

27 Treffer in 33 Einsätzen in der 2. Bundesliga: Mit dieser eindrucksvollen Bilanz trumpfte Serdar Dursun im Trikot von Darmstadt 98 in der gerade zu Ende gegangenen Saison auf.

Die Liste der Interessenten für den 29 Jahre alten Mittelstürmer war lang - und namhaft. Neben dem FC Schalke 04 wurde lange vor allem der HSV mit Dursun in Verbindung gebracht. Der 1,90 Meter große Sturmhüne hätte den Rothosen als Nachfolger für den zu Schalke abwandernden Simon Terodde gut zu Gesicht gestanden. Auch türkische Top-Klubs, darunter Besiktas, wurden mit Dursun in Verbindung gebracht.

Doch den gebürtigen Hamburger zieht es weder zurück in seine Heimat noch in die seiner Eltern. Stattdessen wird Dursun kommende Saison wohl erstmals in seiner Karriere in der Bundesliga auf Torejagd gehen.

Vertragslaufzeit und Gehalt von Serdar Dursun enthüllt

Wie "Bild" berichtet, zieht es den umworbenen Profi zu Union Berlin. Demnach befinde sich der Transfer auf der Zielgeraden. Dursun werde bei den Eisernen einen Zweijahresvertrag unterschreiben, sein Jahresgehalt im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Eine Ablöse wird aufgrund seines auslaufenden Vertrags in Darmstadt nicht fällig. Union bemühte sich angeblich bereits im letzten Winter sowie im Sommer vor einem Jahr um Dursun. Jetzt scheinen die Berliner Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht zu haben.

Dursun selbst hatte sich bislang hinsichtlich seiner Zukunft bedeckt gehalten. "Das Gesamtpaket muss stimmen, ich muss jetzt sportlich und finanziell die richtige Entscheidung treffen", sagte er am Wochenende bei "Sky". Offensichtlich ist diese zugunsten von Union Berlin ausgefallen.