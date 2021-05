Darmstadt 98 verpflichtet Ronstadt

FIRO/FIRO/SID/Heiko Becker /hmb/firosportphoto

Darmstadt verpflichtet Rechtsverteidiger Ronstadt

Darmstadt 98 hat für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga den Rechtsverteidiger Frank Ronstadt verpflichtet.

Der 23-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers auf und unterschrieb bei den Lilien einen bis Juni 2024 datierten Kontrakt.

"Frank Ronstadt verfügt über großes Potential, das hat er in der vergangenen Zweitliga-Saison unter Beweis gestellt. Seine Verpflichtung stand bereits seit längerer Zeit fest", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Momentan laboriert Ronstadt noch an einer Knöchelverletzung, weshalb er den Darmstädtern in der Vorbereitung nicht zur Verfügung steht. Der gebürtige Hamburger bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 24 Zweitliga-Spiele.