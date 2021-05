"Nicht konkurrenzfähig": Grammozis übt scharfe Kritik

Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Dimitrios Grammozis übt scharfe Kritik am Zustand der Spieler des FC Schalke 04

Dimitrios Grammozis hat nach der Horror-Saison des FC Schalke 04 scharfe Kritik am Zustand seines Teams geübt. Dennoch erkennt er eine Entwicklung bei den Knappen und erklärt, welche Struktur der Kader für die neue Saison bekommen soll.

"Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die mental am Boden war und konditionell große Probleme hatte", sagte er der "Sport Bild". Bei seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer, einem 0:0 gegen Mainz, habe die Frage nur gelautet: "Welcher Spieler kann mit welchen Krämpfen noch etwas länger durchhalten? Das war kein gutes Bild, wir waren nicht konkurrenzfähig."

Grammozis hatte den Traditionsverein ab dem 24. Spieltag übernommen, konnte den Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga aber nicht mehr verhindern. Allerdings hätte es nichts gebracht, "die Mannschaft in der Öffentlichkeit zu zerlegen", sagte Grammozis. Wegen der Verletzungsmisere habe es kaum Alternativen gegeben. "Ich habe für mich deshalb entschieden, dass ich die Mannschaft nach außen schütze. Was aber klar getrennt werden muss von der internen Kritik. Da wurde Tacheles geredet."

Doch auch Grammozis war nach seiner Amtsübernahme nicht von Kritik gefeit. Medial wurde häufiger spekuliert, dass der Wuppertaler mit griechischem Hintergrund trotz Vertrag bis 2022 im Sommer schon wieder abgelöst werden soll. Mit Steffen Baumgart soll es beispielsweise mehrfach Kontakt gegeben haben.

Dimitrios Grammozis erkennt Entwicklung beim FC Schalke 04

Weil er bei einem Klub wie dem FC Schalke 04 jeden Tag hinterfragt werde, jammere er nicht herum, sagte Grammozis, der seine Sicht der letzten Saisonwochen darlegt: "Uns haben ein, zwei Siege gefehlt, dann wären viele Dinge etwas positiver betrachtet worden." Als Beispiel führt er das Spiel bei der TSG Hoffenheim auf, bei dem Schalke mit 2:0 in Führung lag und dann doch 2:4 verlor.

"Hätten wir das über die Zeit bekommen, wäre es in der Betrachtung positiv gewertet worden", so Grammozis, der findet, dass seine Mannschaft "eine Entwicklung" genommen habe. "Das hat man auch beim 4:3 gegen Frankfurt gesehen. Defensiv-Arbeit gehörte nicht zu den Prioritäten von Amine Harit. In den vergangenen Wochen ackerte er häufig richtig mit, ohne sein Offensivspiel zu vernachlässigen."

So plant der FC Schalke 04 den Kader

In Victor Pálsson, Danny Latza und Simon Terodde sind bereits die ersten Transfers für die kommende Saison getätigt worden. "Wir brauchen ganz viel Mentalität und Spieler, die mit Druck umgehen können", gewährte Grammozis einen Einblick in die Kaderplanung. "Aber klar ist auch: Nur kämpfen allein reicht nicht, wir brauchen auch Jungs, die richtig Fußball spielen können."

Wichtig ist auf Schalke vor allem, wirtschaftlich vernünftige Lösungen zu finden. Unter anderem Sebastian Rudy, Ozan Kabak, Suat Serdar und Amine Harit gelten als Verkaufskandidaten, sollte ein attraktives Angebot eingehen. Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac sollen dagegen unbedingt gehalten werden.