Skrzybski und Oczipka verabschieden sich von Schalke

Matthias Koch

Steven Skrzybski (l.) und Bastian Oczipka verabschieden sich vom FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steht nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga vor einem Komplettumbruch, der mit den Abgängen von Spielern wie Steven Skrzybski und Bastian Oczipka bereits begonnen hat. Nach drei bzw. vier Jahren in Diensten der Knappen verabschiedet sich das Duo in den sozialen Medien.

Der FC Schalke 04 will und muss nach dem Bundesliga-Abstieg in vielen Bereichen eine Neugestaltung anschieben. Vor allem in puncto Kaderplanung gab es bereits einige Veränderungen, die offiziell bekanntgegeben wurden. Steven Skrzybski und Bastian Oczipka gehören zu den vielen Abgängen.

"Ich weiß, was allen Schalkern dieser besondere Verein bedeutet - und ihr hättet es verdient, in der Liga zu bleiben", schreibt Skrzybski auf seinem Instagram-Account. "Ich wünsche allen, die diesen Club im Herzen tragen, dass es direkt wieder raufgeht."

Skrzybski drei, Oczipka vier Jahre für den FC Schalke 04 aktiv

Skrzybski spielte mit einer halbjährigen Leihunterbrechung drei Jahre für den FC Schalke 04. Dem Post fügte der 28-Jährige zahlreiche Bilder aus den letzten Jahren an. "Ich hatte die Gelegenheit mir einen Kindheitstraum zu erfüllen: im Schalke-Trikot auflaufen zu dürfen", so Skrzybski. "Ich durfte mit diesem geilen Verein in der Champions League spielen und in der vollen Arena einen Doppelpack feiern."

Oczipka legt in seiner Mitteilung an die Fans auf denselben Grad an Emotionen wert. Der 32-Jährige verweist auf die Vizemeisterschaft in der Saison 2017/18 sowie dem Derby gegen Borussia Dortmund in selber Spielzeit, als die Schalker nach einem 0:4-Rückstand in letzter Minute noch den Ausgleich schafften.

"Dass meine Zeit bei Euch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt endet, schmerzt mich besonders", fügt Oczipka, der nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Schalke in den letzten vier Jahren insgesamt 126 Pflichtspiele im königsblauen Trikot absolvierte. "Diese scheiß Saison nicht wieder gutmachen zu können... das fühlt sich extrem beschissen an."

Ständig würde man sich hinterfragen, "warum man das, was man sich vornimmt, nicht auf den Platz bekommt", schreibt Oczipka, der findet, dass in dieser Saison alles anders gewesen sei. Dabei verweist er auf das Fehlen der treuen Anhänger des FC Schalke 04: "Ohne Euch im Rücken hat das gefehlt, was den Fußball ausmacht und was einer meiner Beweggründe für den damaligen Wechsel zum S04 war."

Skrzybskis auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, die Zusammenarbeit mit Oczipka endete mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Welchen Weg die beiden nach ihren Jahren auf Schalke einschlagen werden, ist noch nicht bekannt.