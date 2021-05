DFB arbeitet an Lösung für England-Legionäre

FIRO/FIRO/SID/

Reisen aus England an: Timo Werner (l.) und Kai Havertz

Die Verschärfung der Corona-Einreiseregeln für Großbritannien dürften auch Folgen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben.

"Wir müssen schauen, welche Konsequenzen das hat. Wir verfolgen die Situation sehr aufmerksam und arbeiten an Lösungen", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner dem "SID" am Mittwoch.

Sechs deutsche EM-Fahrer stehen bei Vereinen der englischen Premier League unter Vertrag. Für Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger, Bernd Leno und Robin Koch ist derzeit keine Ausnahmeregelung vorgesehen. "Wir müssen uns mit den Auflagen auseinandersetzen", sagte Grittner.

Die Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein, weil sich dort die zuerst in Indien entdeckte Corona-Variante ausbreitet. Einreisende müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. Diese kann auch mit einem negativen Test nicht verkürzt werden.

Vier England-Legionäre im Finale der Champions League

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht am Freitag in Seefeld/Tirol ihr EM-Trainingslager. Gündogan, Havertz, Werner und Rüdiger stehen am Samstag noch im Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea in Porto.

Am 6. Juni wird die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Düsseldorf reisen, wo tags darauf die EM-Generalprobe gegen Lettland ansteht. Am 8. Juni bezieht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihr WM-Quartier in Herzogenaurach. Das erste Vorrundenspiel findet am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich statt.