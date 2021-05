BVB im Rennen um afrikanischen Shootingstar?

TimGroothuis

Michael Zorc und der BVB sollen um ein ghanaisches Fußballjuwel buhlen

Michael Zorc und die ihm unterstellte Planungsabteilung halten weltweit die Augen und Ohren nach hoffnungsvollen Talenten offen. Borussia Dortmund gehört angeblich zu den Interessenten für Issahaku Abdul Fatawu. Der BVB könnte im Wetteifern um das Talent aber wohl leer ausgehen. Stattdessen soll angeblich Bayer Leverkusen den Zuschlag erhalten.

Nach der Saison ist vor der Saison, und so befindet sich Borussia Dortmund mitten in den Ausarbeitungen für die kommende Spielrunde. Laut "Goal.com" spielt in diesen Issahaku Abdul Fatawu eine Rolle. Für den ghanaischen Hochbegabten soll es jedoch ein Füllhorn an Interessenten geben.

Das Onlineportal nennt im Zuge dessen den FC Liverpool, Udinese Calcio, den FC Nordsjaelland, RB Salzburg sowie den FC Basel als Klubs, die sich mit einer Verpflichtung Fatawus beschäftigen. Wie der BVB werden wohl auch die anderen Teams vergeblich auf eine Zusage warten. Der 17-Jährige soll nämlich unmittelbar vor dem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen.

BVB zieht gegen Bayer Leverkusen wohl den Kürzeren

Eine endgültige Entscheidung sei zwar noch nicht getroffen. Ein Wechsel unters Bayerkreuz scheint momentan aber die realistischste Option. Fatawu hält sich bereits in Deutschland auf, wo er mit dem Sportartikelhersteller Nike einen Vertrag abgeschlossen hat.

"Wir haben einige Angebote von einigen großen internationalen Vereinen erhalten", sagte Haruna Iddrisu bei "Joy Sports". Der amtet beim Steadfast FC, einem Zweitligisten aus Ghana und Fatawus aktuellem Klub, als Präsident. "Issahaku Abdul Fatawu, unser neuestes Juwel, ist mein persönliches Juwel des Fußballs, dem ich vertraue, dass er uns ein Lächeln und Ehre für sich selbst und das Land bringen wird."

Shootingstar Fatawu wurde vor Kurzem in die ghanaische A-Nationalmannschaft nominiert, die sich am 8. Juni in Marokko und am 12. Juni gegen die Elfenbeinkünste in zwei Freundschaftsspielen versammeln wird.

"Wir wägen derzeit ab, was ihm und dem Klub die beste Möglichkeit bietet, die besten Erträge zu erzielen", verwies Iddrisu auf die laufenden Gespräche. Für Fatawu wird eine Ablösezahlung von rund 2,3 Millionen Euro fällig.