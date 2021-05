Gladbach geht mit Hütter ins selbe Hotel

FIRO/FIRO/SID/

Mit Gladbach im Hotel Klosterpforte: Adi Hütter

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird das erste Trainingslager unter dem neuen Trainer Adi Hütter wie im Vorjahr im Hotel Klosterpforte in Marienfeld absolvieren.

Los geht es am 17. Juli, auf dem Weg nach Ostwestfalen steht zudem ein Test beim Zweitligisten SC Paderborn auf dem Programm.

Trainingsauftakt der Fohlen ist am 3. Juli. Der erste Test folgt am 10. Juli in Mönchengladbach gegen den Drittligisten Viktoria Köln.