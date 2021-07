Boateng spricht mit Champions-League-Klub

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Nach zehn Jahren beim FC Bayern hat Jérôme Boateng den Rekordmeister im Sommer verlassen. Der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen wurde nicht verlängert. Wohin zieht es den Innenverteidiger? Erste Topklubs bringen sich bereits in Stellung.

Update 27.07.2021, 16:45 Uhr

Seit dem Vertragsende Ende Juni beim FC Bayern rätselt Fußball-Deutschland über die Zukunft von Jérôme Boateng. "Bild" berichtet nun, dass ein Wechsel nach Spanien möglich ist. Demnach führt der Ex-Nationalspieler derzeit Gespräche mit Champions-League-Klub FC Sevilla.

Update 26.07.2021, 16:00 Uhr

Jérôme Boateng hat sich von der Beraterfirma Lian Sports getrennt und lässt seine Interessen künftig von einem Familienangehörigen und einem engen Freund vertreten. Das berichtet "Sport1".

Interessant ist allerdings auch, was der TV-Sender bezüglich der Zukunft des 32-Jährigen erfahren haben will: Boateng hatte demnach nach seinem Vertragsende beim FC Bayern bereits telefonisch Kontakt mit dem Serie-A-Klub Lazio Rom. Außerdem soll AC Florenz sein Interesse am Innenverteidiger hinterlegt haben.

Boateng soll allerdings andere Pläne hegen. Der deutsche Ex-Nationalspieler will demnach unbedingt zu einem Klub wechseln, der in der Champions League vertreten ist. Beste Chancen auf die Dienste des Routiniers soll daher aktuell der FC Sevilla haben. Gespräche laufen angeblich bereits.

Allerdings steht dem Bericht zufolge auch ein Engagement in der englischen Premier League im Raum. Manchester United soll ein Auge auf Boateng geworfen haben, sollte sich der geplante Kauf von Raphael Varane von Real Madrid nicht realisieren lassen.

Update 28.06.2021, 07:41 Uhr

Zuletzt hielten sich die Spekulationen hartnäckig, der französische Top-Klub AS Monaco wolle sich zur neuen Saison mit dem ablösefreien Innenverteidiger Jérôme Boateng verstärken.

Monacos Sportdirektor Paul Mitchell hat nun mit den Gerüchten um den 32-Jährigen aufgeräumt, der bis zuletzt noch beim FC Bayern München unter Vertrag stand. "Unser Projekt sieht eher Investments in eine langfristige Zukunft vor", zitierte der "kicker" den Manager der Monegassen.

Zwar keine einhundertprozentige Absage an den Weltmeister von 2014, doch im Fürstentum wird die sportliche Reise Boatengs offensichtlich nicht weitergehen.

Update 17.06.2021, 22:15 Uhr

Noch immer ist unklar, wie es für Jérôme Boateng nach seinem Aus beim FC Bayern weiter geht. Ein erster Klub soll im Werben um den Innenverteidiger nun Ernst machen.

Laut dem Portal "Fussballtransfers" hat die AS Monaco Boateng ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, die Gespräche laufen dem Bericht zufolge noch.

An der Côte d’Azur würde Boateng auf seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac treffen.

Update 15.06.2021, 9:27 Uhr

Jérôme Boateng hat immer noch keinen neuen Klub gefunden, hofft weiter auf eine Offerte von einem Champions-League-Teilnehmer.

Lazio Rom träumt angeblich von einer Verpflichtung des Ex-Münchners. Das Portal "lalaziosiamonoi" berichtet allerdings, dass der Abwehrspieler an einem Wechsel in die italienische Hauptstadt zweifelt. Die Spur nach Rom kühle sich ab, heißt es.

Update 02.06.2021, 07:34 Uhr

Niko Kovac und die AS Monaco scheinen im Werben um Jérôme Boateng die Zügel anzuziehen.

Wie Transferkenner Nicolò Schira berichtet, hat der Klub aus dem Fürstentum dem beim FC Bayern ausgeschiedenen Verteidiger einen Zweijahresvertrag angeboten.

Über Boatengs Reaktion auf die Offerte seines Ex-Trainers ist derweil nichts bekannt.

#ASMonaco have shown interest for Jerome #Boateng. Offered 2-years contract to the centre-back. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) 31. Mai 2021

Update 31.05.2021, 19:43 Uhr

Die Liste der Interessenten für Jérôme Boateng ist lang und wird immer länger. Die heißeste Spur führt derzeit wohl nach Italien.

Dort soll AS Rom mit Star-Trainer José Mourinho die Fühler ausgestreckt haben. Doch nicht nur AS hat Interesse am langjährigen Verteidiger des FC Bayern.

Nach Informationen von "Sky" hat auch Stadtrivale Lazio Rom den 32-Jährigen in den Blick genommen. Laut dem Bericht hat es erste Gespräche mit Lazios Sportchef Igli Tare gegeben. Allerdings ist man offenbar noch ganz am Anfang in den Verhandlungen.

Neben den beiden Rom-Klubs wurden zuletzt auch AS Monaco mit dem früheren Bayern-Coach Niko Kovac, und Fenerbahce als mögliche neue Vereine von Boateng genannt.