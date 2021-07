Enthüllt: Das kassiert Malen beim BVB

PA via www.imago-images.de

Donyell Malen wird künftig wohl das Trikot des BVB tragen

Auch wenn Borussia Dortmunds Lizenspielerleieter Sebastian Kehl unlängst gegenüber der "WAZ" einschränkte, es seinen "noch letzte Themen zu klären", dürfte der Wechsel von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zum BVB in trockenen Tüchern sein. Nun wurde enthüllt, welche Summe der Niederländer künftig kassiert.

Der 22-jährige Nationalspieler, der beim BVB den Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United abfedern soll, verdient künftig rund sechs Millionen Euro pro Jahr. Das will die "Bild" erfahren haben. Zum Vergleich: Mit zwölf Millionen Euro soll Marco Reus angeblich Top-Verdiener des BVB sein. Malen würde sich im oberen Mittelfeld einordnen.

Zuvor berichtete der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano, Malen würde bei den Schwarz-Gelben ein gestaffeltes Salär erhalten, das sich von Jahr zu Jahr erhöht.

BVB-Star spricht über Transfer von Malen

Zweifel daran, dass es zum Deal kommt, scheint es am Borsigplatz derweil kaum noch zu geben. Portugals EM-Fahrer Raphael Guerreiro, der am Sonntag gemeinsam mit Malen im Flieger nach Dortmund saß, erklärte bei einer Medienrunde am Montag: "Ich freue mich schon darauf, ihm das Stadion zu zeigen. Außerdem habe ich ihm von den Fans des Vereins erzählt." Worte, die nahelegen, dass der BVB den Transfer in Kürze endgültig bestätigen wird.

Für Malen überweist die Borussia dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven, weitere Bonuszahlungen könnten angeblich folgen. In Dortmund unterschreibt Malen Medienberichten zufolge einen Vertrag über fünf Jahre.

Besonders interessant: Der Rechtsfuß ist kein Eins-zu-eins-Ersatz für Jadon Sancho. In Eindhoven agierte Malen meist in der Sturmmitte, allerdings fühlt er sich auch auf den offensiven Flügeln wohl. Die überragenden Scorerwerte Sanchos muss Malen hingegen nicht scheuen. 2020/21 erzielte er 27 Tore in 45 Pflichtspielen für die PSV. Hinzukommen zehn Vorlagen.