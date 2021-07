Guerreiro berichtet von seinem Gespräch mit Malen

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Raphael Guerreiro spielt seit 2016 für den BVB

Am Sonntag ist Raphael Guerreiro in das Trainingslager von Borussia Dortmund gereist. Auf dem Flug in Richtung Saisonvorbereitung hat der Linksverteidiger den designierten Neuzugang Donyell Malen kennengelernt und ihn über den BVB aufgeklärt.

"Ich habe ihm ein bisschen erklärt, wie es hier bei der Borussia läuft", verriet Guerreiro in einer Medienrunde über sein Gespräch mit Malen: "Ich freue mich schon, ihm das Stadion zu zeigen. Auch von den Fans des Vereins konnte ich ihm natürlich viel erzählen."

Malen soll beim BVB den zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho ersetzen. Zwischen den Schwarz-Gelben und der PSV Eindhoven müssen nur noch "letzte Details" geklärt werden, wie der Revierklub unlängst bestätigte.

Beim BVB ist Malen auch auf Vorlagen von Guerreiro angewiesen. Der Portugiese geht bereits in seine sechste Bundesliga-Saison. In der anstehenden Spielzeit erhofft sich Guerreiro von sich und seinem Team vor allem Konstanz.

Guerreiro will beim BVB als Anführer vorangehen

"Bald gibt es mit dem Supercup den ersten Titel zu gewinnen, wo wir durchaus eine Chance haben. Ich sehe, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind", gab sich der 27-Jährige rund zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt gegen Wehen Wiesbaden (7.August/DFB-Pokal) selbstbewusst.

Inzwischen gehört Guerreiro beim BVB zu den erfahreneren Profis. "Ich bin jetzt älter als der Durchschnitt der Mannschaft, und ich werde eine Rolle als Anführer annehmen", versicherte der EM-Teilnehmer, der sich in den kommenden Wochen besonders um die französischen Neuzugänge Soumaila Coulibaly und Abdoulaye Kamara kümmern möchte.

"Wir werden dafür sorgen, dass sie schnell Sprachkurse nehmen, wie ich es auch gemacht habe. Dadurch werden die beiden auch bald richtig ankommen", erklärte Guerreiro, der selbst in Frankreich geboren wurde.