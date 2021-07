Nagelsmann lacht Sorgen weg - Talente als Problemlösung?

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann scheint Spaß an seinem Job beim FC Bayern zu haben

Größere Verletzungssorgen, kaum Geld für namhaft Neuzugänge und eine Vorbereitung ohne das Gros der Top-Stars: Der Start von Julian Nagelsmann beim FC Bayern hätte durchaus weniger herausfordernd ausfallen können. Der 34-Jährige lässt sich aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen.

Statt mit Sorgenfalten im Gesicht bewegt sich Nagelsmann lachend und lächelnd über das Vereinsgelände des FC Bayern. Sollte er sich ob des zur Verfügung stehenden Personals Sorgen machen, lässt er sich diese nicht anmerken, so lauten Beobachtungen der "Sport Bild".

Der neue Coach, dessen Dienste sich die Münchner im Sommer dem Vernehmen nach satte 25 Millionen Euro kosten ließen, gibt sich nahbar, zeigt bei den Übungseinheiten vollen Körpereinsatz und versucht, im Umgang mit seinen Stars "einen Mix aus Innovationen und menschlicher Nähe" zu finden, so die "Sport Bild".

Helfen soll dabei unter anderem eine App, die alle Akteure des deutschen Rekordmeisters auf ihren Handys installiert haben müssen. Per "Hudl", so der Name des Tools, lassen sich Nagelsmanns Ansprachen auf Teamsitzungen jederzeit abrufen.

Wird Nagelsmann beim FC Bayern zum Talenteflüsterer?

Zudem zeichnet sich ab, dass Nagelsmann daran gelegen ist, eine Sehnsucht seiner Vorgesetzten zu erfüllen: Ein Talent aus dem eigenen Stall, einen neuen Philipp Lahm, Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger, in den Kader der Profis zu integrieren.

Um dieses Vorhaben zu erreichen, erwartet man von Nagelsmann dem Bericht zufolge, "eine engere Verzahnung" mit dem Bayern-Campus herzustellen - und der Youngster der Trainer-Szene scheint zu liefern. In der Vorbereitung widmete sich Nagelsmann auffallend intensiv den Talenten, die den ausgedünnten Profikader verstärkten.

Welche zentrale Rolle die Suche nach neuen Top-Talenten beim FC Bayern künftig einnehmen soll, untermauert auch eine Umstrukturierung im Personalbereich. Mit Chefscout Florian Zahn sowie den Mitarbeitern Gürkan Karahan und Vito Leccese hat der FC Bayern neue Verantwortliche für das Talente-Scouting eingesetzt.

Sollte sich letztlich ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs als echte Verstärkung erweisen, würde dies Nagelsmann einige der weggelachten Sorgen nehmen. Derzeit sind die Optionen des gebürtigen Bayern gering: Mit Alphonso Davies, Lucas Hernández und Marc Roca haben sich drei Profis verletzt, aufgrund der Corona-Krise schlossen die Bosse weitere teure Neuverpflichtungen aus.