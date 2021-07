Medien: Serie-A-Topklub lehnt Bürki ab

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Soll den BVB in den nächsten Wochen verlassen: Roman Bürki

Roman Bürki hat keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund, der Torhüter soll im Sommer verkauft werden. Der BVB muss sich in dieser Personalie jedoch auf ein Geduldsspiel einstellen, das wohl noch einige Wochen andauern wird. Von einem Topklub aus der Serie A soll es inzwischen die nächste Absage gegeben haben.

Borussia Dortmund hat im Bemühen, Roman Bürki bei einem anderen Klub unterzubringen, offenbar die nächste Absage zur Kenntnis nehmen müssen. Laut dem vereinsnahen Portal "Interlive.it" wurde Bürki Inter Mailand angeboten, das dem BVB jedoch eine Absage erteilte.

Theoretisch sei der Italienische Meister aber auf der Suche nach einem Vertreter für Samir Handanovic. Das liegt darin begründet, dass Ersatzmann Ionut Radu auf dem Transfermarkt Begehrlichkeiten weckt und sich noch in den nächsten Wochen zu einem anderen Klub verändern könnte. Die sich ihm bietende Chance, beim interessierten Real Sociedad anzuheuern, soll der 24 Jahre alte Rumäne aber zunächst ausgeschlagen haben.

Nicht ausgeschlossen also, dass sollte sich Radu in den nächsten Wochen einem anderen Team anschließen, das Thema Bürki noch mal hochkommen könnte. Bevor die Nerazzurri das weitere Vorgehen in der Personalie Radu nicht geklärt haben, ist allerdings mit keinen neuen Entwicklungen zu rechnen.

Nach BVB-Jahren: Roman Bürki mit Ansprüchen

Ob Bürki im besten Fußballeralter und nach beinahe sechs Jahren als BVB-Stammkeeper derweil Interesse daran zeigen würde, sich dauerhaft hinter Handanovic auf die Ersatzbank zu setzen, ist wiederum offen. Oder Bürki spekuliert auf Handanovics Stammplatz, immerhin ist der Inter-Kapitän bereits 37 Jahre und hat nur noch ein Jahr Vertrag.

Für die Dortmunder Borussen wird es schwer, einen Abnehmer für Bürki zu finden. Egal, um welchen Verein es in den letzten Wochen Gerüchte gab, ob Olympique Marseille, AS Monaco oder dem OSC Lille: Konkretes gab es nicht zu berichten. "Man braucht Geduld in diesem Transfersommer, Corona hat den gesamten Markt verändert", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den "Ruhr Nachrichten".