Rose fürchtet Stotterstart des BVB: "Es kann holpern"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Marco Rose fürchtet Anlaufschwierigkeiten des BVB

Rund eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison ist kaum ein Bundesligaverein auf dem Stand, auf dem er gerne wäre. Der BVB ist einer dieser Klubs, deren Vorbereitung nicht zuletzt durch die EM empfindlich beeinträchtigt wurde. Auch aus diesem Grund befürchtet Trainer Marco Rose einen Stotterstart seiner Mannschaft.

Über die Verletzten und späten EM-Rückkehrer wolle er nicht reden und lamentieren, sagte Marco Rose den "Ruhr Nachrichten" mit Blick auf die aktuell dünne Personaldecke der Dortmunder. Letztlich gehe es vielen Vereinen so, konnte und wollte der neuen Trainer die Situation nicht als Ausrede nutzen.

Aber auch Rose weiß, dass die zähe Vorbereitung vor allem auf die ersten Wochen der Saison Auswirkungen haben könnte. "Es kann holpern, gar keine Frage." Sorgen habe er aber nicht, betonte der 44-Jährige. Man müssen einfach akzeptieren, wenn die Dinge zu Beginn nicht perfekt laufen: "Aber ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen."

Gleichzeitig weiß aber auch der Trainer, wie wichtig es ist, direkt zu Saisonbeginn den ein oder anderen Erfolg zu feiern, um nicht nicht zu früh unter Druck zu geraten. Denn mit besagtem Erfolg "haben wir auch ein bisschen Ruhe". Ein schwieriger Spagat, den die meisten Spitzenteams meistern müssen.

BVB trainiert ohne Innenverteidiger

Besonders problematisch gestaltet sich die Situation des BVB in diesen Tagen in der Innenverteidigung. Dort standen Rose bislang schlicht und ergreifend keine Profi-Spieler zur Verfügung. Mats Hummels und Emre Can sind erst am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen, Dan-Axel Zagadou ist verletzt und Manuel Akanji beendet seinen EM-Urlaub erst am Donnerstag.

Das Einstudieren einer Dreierkette war somit noch nicht möglich. Dies war Rose aber einzig und allein der Personalsituation geschuldet. Heißt: Sobald die Dortmunder im defensiven Zentrum wieder "normal" besetzt sind, wird der Trainer auch die von ihm geschätzte Dreierkette trainieren lassen, um vielleicht schon am ersten Spieltag gegen Frankfurt eine zusätzliche Option zu haben.