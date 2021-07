Schalke-Neuzugang prahlt mit seinem Marktwert

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Will beim FC Schalke Stammkeeper werden: Martin Fraisl

Unmittelbar vor dem 1. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison legte der FC Schalke 04 noch einmal auf der Torhüter-Position nach und verpflichtete den zuvor vereinslosen Österreicher Martin Fraisl. Notwendig geworden war der Deal durch die Corona-Erkrankung der etatmäßigen Nummer eins Ralf Fährmann. Als Notnagel sieht sich Fraisl jedoch keinesfalls.

"Ich weiß, was es heißt, voranzugehen. Ich bin kein klassischer Daumendrücker und keiner, der nur lächelnd für das Training da ist", zitiert der "kicker" den ehemaligen Keeper des SV Sandhausen, der gegen den HSV allerdings Landsmann Michael Langer den Vortritt lassen musste.

Laut Fraisl kein Dauerzustand: "Ich war in den vergangenen Jahren immer Stammtorhüter, in den Niederlanden zudem Spielführer", so der 28-Jährige, der zuletzt sechs Monate für ADO Den Haag spielte.

Der Neuzugang strotzt vor Selbstvertrauen. "Ich wusste, dass ich vom Marktwert her von den ablösefreien Torhütern weltweit unter den Top 8 war", betonte Fraisl, der am Dienstag in einem Geheim-Test gegen die SSVg Velbert (7:0) sein Debüt im Schalke-Trikot feierte.

Zuvor habe er "irrsinnig viele Angebote abgelehnt" und "darauf gewartet, dass etwas kommt, das mich wirklich reizt", ließ Fraisl wissen. Konkrete Namen nannte der Schlussmann nicht.

Fährmann beim FC Schalke unumstritten

Sollte Fährmann nicht wider Erwarten länger ausfallen, wird Fraisl seinen markigen Worten aber wohl kaum Taten folgen lassen können. Trainer Dimitrios Grammozis hat sich in der Torwartfrage eindeutig festgelegt, an Platzhirsch Fährmann führt - sofern gesund - kein Weg vorbei.

Fraisls Arbeitspapier beim Bundesliga-Absteiger ist vorerst nur bis zum Ende der Saison 2021/2022 gültig. Ob sich der Österreicher für ein längeres Engagement auf Schalke empfehlen kann, werden die kommenden Monate zeigen.