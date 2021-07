Verkauf oder Verlängerung? Hertha-Star hat klaren Wunsch

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Dedryck Boyata absolviert derzeit mit der Hertha das Sommer-Trainingslager

Die Zukunft von Dedryck Boyata beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist noch immer ungewiss. Der Vertrag des belgischen EM-Fahrers läuft im nächsten Jahr aus, noch hat es keine Einigung über eine mögliche Vertragsverlängerung gegeben.

Im Gespräch mit der "Bild" hat der 30-Jährige jetzt selbst über den derzeitigen Stand der Gespräche mit der Vereinsführung der Berliner informiert. "Ich hatte mehrere Gespräche mit Fredi Bobic, das erste während meines Urlaubs", berichtete Boyata über erste direkte Kontakte mit dem neuen Sportvorstand. Dieser hatte angekündigt, den Kader der Alten Dame weiterentwickeln zu wollen und dafür auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.

Eine solche wäre ein möglicher Verkauf Boyatas in jedem Falle, führte der Innenverteidiger den Hauptstadt-Klub in der letzten Saison doch noch als Spielführer auf das Feld.

Für den Spieler selbst steht fest, dass er gerne weiterhin unter Pál Dárdai für die Hertha auflaufen würde, die sich aktuell im österreichischen Leogang im Trainingslager befindet: "Ich habe Fredi Bobic gesagt, dass ich in Berlin glücklich bin. Wir sind in Gesprächen, wie die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen kann. [...] Fredi Bobic ist ein sehr erfahrener und cleverer Mensch. In jedem Gespräch war er sehr konkret, das stimmt mich optimistisch."

Boyata betont: "Berlin ist eine besondere Stadt für mich"

Der EM-Teilnehmer Belgiens erklärte, dass ihn in der deutschen Hauptstadt nicht nur der Klub als solcher auch weiterhin reize, sondern auch das tagtägliche Leben in Berlin, an das er sich gemeinsam mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn gewöhnt habe: "Berlin ist eine besondere Stadt für mich", betonte Boyata.

Er wolle in der nahen Zukunft weiterhin "helfen, so viel ich kann" und zeigte sich zudem hocherfreut über die Verpflichtung von Stevan Jovetic, mit dem der Defensivmann bereits bei Manchester City gemeinsam unter Vertrag stand: "Er ist ein unglaublicher Spieler, ein sehr guter Fußballer. Er hat einen großartigen Abschluss, versteht das Spiel. [...] Ich habe zu Fredi Bobic gesagt: Das ist eine tolle Verpflichtung!"

Der in Brüssel geborene Boyata absolvierte bislang 47 Bundesliga-Spiele für die Herthaner, in denen er fünf Tore schoss. Im deutschen Fußball-Oberhaus kam er mit dem Klub bisher nicht über die Plätze zehn und 14 hinaus und will sich im kommenden Jahr unbedingt sportlich verbessern.