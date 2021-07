US-Stars nach Elfer-Krimi im Halbfinale

Masatoshi Okauchi/Shutterstock via www.imago-image

Die USA stehen im Halbfinale

Die nervenstarken Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA haben bei ihrer olympischen Gold-Mission in Japan die Medaillen in Sichtweite. Die US-Stars gewannen im Viertelfinale die Neuauflage des WM-Endspiels gegen die Niederlande 4:2 im Elfmeterschießen und treffen am Montag (10.00 Uhr MESZ) auf ihre Nachbarinnen aus Kanada. Nach 120 und 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Kanada, Olympiadritter von 2016, hatte zuvor Brasilien um Superstar Marta nach 120 torlosen Minuten ebenfalls in einem Elfmeter-Krimi mit 4:3 bezwungen. Im zweiten Halbfinale (13.00 Uhr MESZ) stehen sich Schweden und Australien gegenüber.

Der Olympiazweite aus Skandinavien besiegte die Gastgeberinnen aus Japan 3:1 (1:1). Die Matildas aus Down Under schalteten Großbritannien etwas überraschend mit 4:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung aus.

Keeperin Alyssa Naeher avancierte mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zur US-Heldin des Abends, den entscheidenden Versuch verwandelte Superstar Megan Rapinoe. In der regulären Spielzeit hatten Sam Mewis (28.) und Lynn Williams (31.) für den viermaligen Olympiasieger getroffen.

"Ich bin sehr stolz auf uns. Wir werden niemals aufgeben bis der allerletzte Pfiff ertönt ist", sagte Williams. Für die Europameisterinnen erzielte die bärenstarke Starstürmerin Vivianne Miedema (18./54.) ihre Turniertore neun und zehn, Lieke Martens (81.) vergab zudem einen Foulelfmeter.

Die deutsche Auswahl hatte nach Gold in Rio 2016 die Qualifikation für Tokio durch das Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 verpasst.