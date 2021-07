BVB-Coach Rose über die Sonderrolle von Marco Reus

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Marco Reus (l.) bleibt auch unter Marco Rose BVB-Kapitän

Borussia Dortmund zeigte zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Ragaz in der Schweiz eine starke Leistung und gewann das Testspiel gegen den italienischen Erstligisten klar und verdient mit 3:0. Erneut stand dabei auch Kapitän Marco Reus in der Startelf des BVB und empfahl sich für die kommenden Aufgaben in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal.

Der 32-Jährige richtete seinen vollen Fokus in diesem Sommer auf die Dortmunder Borussia, verzichtete deswegen sogar auf die Teilnahme an der Europameisterschaft mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Bisher hat sich die Konzentration auf den Klub offenbar voll ausgezahlt: Der BVB-Spielführer wirkt frisch, agil und vor allem fit. Das bestätigte nicht zuletzt Cheftrainer Marco Rose, der zum ersten Mal mit dem Dortmunder Urgestein zusammenarbeitet und nach dem Testspiel gegen Bologna die Leistung der Dortmunder Nummer elf bewertete.

Reus mit dem BVB fünfmal Vizemeister hinter dem FC Bayern

"Er war vom ersten Tag an Captain-like. Wie er das Training und die neuen Aufgaben angenommen hat, wie er auch die Jungs mitgezogen hat, war top. Er hat keine Einheit verpasst, heute 90 Minuten gespielt. Dem entsprechend bin ich froh, dass Marco gesund ist", so der neue Dortmunder Linienchef nach dem letzten Test in der Schweiz über den Offensivmann, der auch in der kommenden Spielzeit die Kapitänsbinde der Schwarz-Gelben tragen wird.

Reus startet in seine zehnte Saison beim BVB und will mit seinem Herzensverein endlich Deutscher Meister werden. Zuletzt hatte er nicht nur auf dem Platz für Schlagzeilen gesorgt, sondern war auch verbal gegen den großen Rivalen FC Bayern München in die Offensive gegangen.

Bei seinem derzeitigen Fitnesszustand und Stellenwert unter Coach Marco Rose scheint der 44-malige Nationalspieler bei den Westfalen derzeit gesetzt zu sein, wenn es am 7. August im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden in das erste Pflichtspiel der neuen Saison gehen wird.

Bislang ist Reus mit dem BVB fünfmal Vizemeister jeweils hinter dem FC Bayern geworden.