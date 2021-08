S04-Trainer Grammozis verspricht: "Werden uns verbessern"

nordphoto GmbH / Tauchnitz via www.imago-images.de

Dimitrios Grammozis hat seinen ersten Auswärtssieg als Trainer des FC Schalke gefeiert

Nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Holstein Kiel herrschte im Lager des FC Schalke 04 kollektives Aufatmen. Die Beteiligten konnten den letztlich deutlichen Erfolg an der Förde aber durchaus realistisch einordnen, schließlich hatte der Bundesliga-Absteiger nur phasenweise überzeugt. Auch Knappen-Trainer Dimitrios Grammozis war noch lange nicht zufrieden.

Im Anschluss an den ersten Dreier in der Fremde seit November 2019 verspürte der 43-Jährige in erster Linie Erleichterung, jedoch keine Euphorie.

"Wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns", betonte Grammozis, dem nicht entgangen war, wie sehr seine Mannschaft vor allem nach dem Seitenwechsel ins Schwimmen geraten war.

Der Deutsch-Grieche erinnerte an die schwierigen Bedingungen nach dem Abstieg. "Das ist eine zusammengewürfelte Truppe, die noch Zeit braucht, um sich zu finden, und die Zeit geben wir ihr", stellte der Coach klar.

Grammozis verteidigt Spielweise des FC Schalke

Dass der Sieg am Sonntag trotz des auf dem Papier deutlichen Resultats hart erkämpft war, machte Grammozis auch am Gegner fest.

"Kiel ist eine spielstarke Mannschaft, das ist keine Mannschaft von nebenan, die man kurz mal weg haut", verdeutlichte der Ex-Profi und ergänzte mit einer gehörigen Portion Trotz: "Letztendlich spielen wir Fußball, um Ergebnisse zu erzielen, und wenn diese Herangehensweise reicht, um Punkte zu holen, dann haben wir alles richtig gemacht."

Am ersten Spieltag war Grammozis' Plan noch nicht aufgegangen: Die bittere 1:3-Heimniederlage gegen Aufstiegs-Mitbewerber HSV verpasste der Aufbruchstimmung in Gelsenkirchen einen gehörigen Dämpfer. Umso erlösender war der Erfolg in Kiel.

Grammozis kündigte an: "Wir gehen diesen Weg weiter und werden uns kontinuierlich auch verbessern." Idealerweise schon im kommenden Spiel im DFB-Pokal gegen den FC 08 Villingen.