Netz-Wechsel nach Gladbach steht kurz bevor

Luca Netz wechselt wohl zu Gladbach

Der 18 Jahre alte Luca Netz von Hertha BSC gilt als großes Versprechen im deutschen Fußball. Unlängst wurde der Linksverteidiger bereits mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein Wechsel nach Gladbach steht nun aber unmittelbar bevor.

Wie "Bild" zuletzt berichtete, bahnt sich ein durchaus überraschender Transfer innerhalb der Bundesliga an: Luca Netz steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Der Youngster stand beim 4:3-Testspielerfolg von Hertha BSC gegen den FC Liverpool am vergangenen Donnerstag schon nicht mehr im Kader von Pál Dárdai - das erste Indiz für einen Abschied.

Netz-Klub Hertha BSC bestätigte am Mittwoch, dass der Youngster nicht am Training teilnimmt und stattdessen in Gladbach die medizinischen Untersuchungen absolviert.

Netz erhofft sich durch den Wechsel zu den Fohlen wohl mehr Chancen auf Einsätze. In Berlin hätte sich der Youngster gegen erfahrene Kräfte wie Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt durchsetzen müssen.

In Gladbach stünde im Rennen um Startelfeinsätze in Ramy Bensebaini wohl lediglich ein Konkurrent im Weg. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlt der 26-Jährige derzeit in der Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit.

Netz wurde beim FC Bayern gehandelt

In der jüngeren Vergangenheit war der gebürtige Berliner bereits mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Im zurückliegenden Winter wurde den Münchnern Interesse nachgesagt, letztlich holte man für die linke Seite jedoch den Engländer Omar Richards vom FC Reading.

Bei Hertha BSC besitzt Luca Netz noch einen Vertrag bis 2023. Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Bronze zählt zu den wohl größten Talenten im Kader. Sein Bundesliga-Debüt feierte er unter Ex-Trainer Bruno Labbadia, bislang blickt er auf elf Einsätze und ein Tor im Oberhaus zurück.