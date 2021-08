Juventus verpflichtet Santos-Teenager

Van Campos via www.imago-images.de

Kaio Jorge schließt sich Juventus an

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den 19 Jahre alten Mittelstürmer Kaio Jorge vom Pele-Klub FC Santos verpflichtet.

Dies teilte der brasilianische Traditionsverein mit, über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

Der Teenager, der in 84 Spielen für Santos 17 Tore erzielte, hat die Freigabe erhalten, in Europa zu spielen, teilte Santos in einer Erklärung mit. Er wird in den nächsten Tagen in Turin erwartet, wo er sich den Medizin-Checks unterziehen wird.

Kaio Jorge ist der Jüngste einer langen Reihe von Spielern aus Santos, dazu gehören unter anderem neben Pele noch Neymar, Robinho und Rodrygo.