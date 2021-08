BVB-Star positiv auf Coronavirus getestet

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Der BVB hat einen Coronafall zu beklagen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat wenige Tage vor dem Saisonstart und der Begegnung im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden einen Coronafall zu beklagen. Das teilte der BVB am Dienstagmittag mit.

Laut Mitteilung hat sich der belgische Nationalspieler Thomas Meunier mit dem Coronavirus infiziert. Nach den freien Tagen am Wochenende und vor dem Einstieg in die Trainingswoche auf dem Dortmunder Vereinsgelände fiel sein Test positiv aus. Meunier befindet sich seither in Isolation, so der BVB.

Vorausgegangen sind demnach gleich mehrere negative Tests, die rund um das in Bad Ragaz abgehaltene Trainingslager durchgeführt wurden.

Thomas Meunier positiv auf das Corona-Virus getestet.



ℹ️ Alle Infos: https://t.co/r7OhaUYB7v — Borussia Dortmund (@BVB) 3. August 2021

So hatte Meunier vor dem Trainingslager in der Schweiz zwei Tests und vor dem Abflug in Richtung Dortmund einen weiteren durchgeführt. Diese seien allesamt negativ ausgefallen.

Mit der belgischen Nationalmannschaft nahm der 29-Jährige an der EM-Endrunde teil und kehrte somit als einer der letzten BVB-Profis aus dem Urlaub zur Mannschaft zurück. Der Rechtsverteidiger verpasste dadurch weite Teile der Vorbereitung unter Neu-Trainer Marco Rose.

Da Mateu Morey nach seiner schweren Knieverletzung noch lange ausfällt, füllte Felix Passlack in den ersten Wochen der Vorbereitung die Rolle auf der rechten Außenbahn aus. Das Eigengewächs der Borussia galt für das Erstrundenduell gegen Wehen Wiesbaden (7. August, 20:45 Uhr) ohnehin als erste Wahl für die Startelf. Die weitere Alternative Marius Wolf hatte sich zuletzt verletzt.

Meunier indes muss sich nach einer enttäuschenden Debüt-Saison beim Revierklub strecken, um verlorenen Kredit zurückzugewinnen.

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hatte unlängst im "Bild"-Interview klargestellt, dass man von einigen Profis "deutlich mehr" erwarte - Worte, die auch an den ablösefrei von Paris Saint-Germain gewechselten Meunier gerichtet waren.