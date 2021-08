FC Bayern bestätigt: Erneute Zirkee-Leihe ist fix

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee wechselt auf Leihbasis zum RSC Anderlecht

Bayern München leiht seinen Stürmer Joshua Zirkzee erneut aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, wird sich der Niederländer bis zum Ende der Saison dem RSC Anderlecht anschließen. Der Deal mit dem belgischen Spitzenklub beinhaltet keine Kaufoption.

"Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 20-Jährigen: "Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu."

ℹ️ Der FC Bayern leiht Joshua Zirkzee für ein Jahr ohne Option an den RSC Anderlecht aus.



Zirkzee war in der vergangenen Saison an den italienischen Klub Parma Calcio verliehen, der in die zweitklassige Serie B abstieg.

Nach seiner Rückkehr hatte der Stürmer in München keinen leichten Stand. Nachdem er beim 2:2 im Test gegen Ajax Amsterdam eine große Chance leichtfertig vergeben hatte, wurde er in den Sozialen Medien massiv angefeindet. Salihamidzic verteidigte den 20-Jährigen daraufhin vehement.