FC-Trainer Steffen Baumgart legt Europa-Träume weg

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Steffen Baumgart geht in seine erste Saison als Trainer des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat sich während der Saisonvorbereitung in einer starken Frühform präsentiert. So gelang den Rheinländern unter anderem ein Sieg gegen den FC Bayern. Dennoch möchte sich Trainer Steffen Baumgart zunächst auf den Klassenerhalt besinnen.

Wie so oft musste der 1. FC Köln in der abgelaufenen Spielzeit um die Ligazugehörigkeit bangen. So retteten sich die Domstädter erst in der Relegation gegen Holstein Kiel. Doch die Erwartungshaltung ist in Köln naturgemäß hoch. So sprach Ex-Sportchef Horst Heldt einst von der Vision, den Verein wieder in das internationale Geschäft zu führen.

Angesprochen auf Heldts Zitat zeigte sich Trainer Baumgart deutlich verhaltener. "Erst mal geht es darum, sich in der Bundesliga zu etablieren", erklärte der Nachfolger von Friedhelm Funkel gegenüber "Sport Bild".

Gleichzeitig kündigte Baumgart an: "Es kann nicht sein, dass der FC jedes Jahr nur um Platz 15 spielt. Das ist mir zu wenig." Die großen Ambitionen seien für 49-Jährigen grundsätzlich kein Problem.

"Druck hast du als Trainer in Köln immer. Wir sprechen über einen der größten Fußballvereine in Deutschland. Aber ich bin hier nur ein Baustein, um den FC erfolgreich zu machen", so Baumgart: "Entscheidend ist für mich nicht die Erwartungshaltung, wir wollen Ergebnisse erzielen."

Bleibt Skhiri doch beim 1. FC Köln?

Noch ist unklar, welche Spieler des derzeitigen Kaders Baumgart für dieses Vorhaben überhaupt noch zur Verfügung stehen werden.

Nach dem Abgang von Sebastiaan Bornauw in Richtung VfL Wolfsburg wird vor allem Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri immer wieder mit einem möglichen Abgang in Verbindung gebracht.

Jedoch zeigte sich Baumgart bezüglich der sportlichen Zukunft des 26-Jährigen kämpferisch. "Wer sagt, dass der geht? Bisher gibt es nur Spekulationen. Ich sehe das, was auf dem Platz passiert: Da habe ich einen Spieler, der sehr engagiert trainiert und mir keine Zeichen sendet, dass er den Verein verlassen möchte", erklärte der FC-Coach, der mit seinem Team am Sonntag gegen FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison startet.