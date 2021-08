Ex-BVB-Duo macht großen Schritt Richtung Champions League

Carlos Vidigal via www.imago-images.de

Ex-BVB-Profi Julian Weigl feierte einen Sieg mit Benfica Lissabon

Aufatmen bei zwei ehemaligen Angestellten des BVB: Sowohl Julian Weigl und Benfica Lissabon als auch Trainer Peter Stöger und Ferencváros Budapest stehen schon nach den Hinspielen der 3. Runde in der Champions-League-Qualifikation vor dem Einzug in die Playoffs.

Mittelfeldspieler Julian Weigl setzte sich mit dem portugiesischen Rekordmeister souverän mit 2:0 bei Spartak Moskau durch. Die Tore erzielten Rafa Silva (50.) und Gilberto (73.).

Weigl stand ebenso wie der ehemalige Frankfurter Haris Seferovic und der Ex-Stuttgarter Odisseas Vlachodimos in der Startelf. Das Rückspiel findet am 10. August in Lissabon statt.

Ähnlich nah an dem Einzug in die Playoffs ist auch Trainer Peter Stöger. Der Österreicher setzte sich im Hinspiel der 3. Runde mit seinem neuen Klub aus Budapest mit 2:0 gegen Slavia Prag durch. Die Tore für die Mannschaft des ehemaligen Dortmund-Coaches erzielten Taras Kacharaba (44./Eigentor) und Igor Kharatin (50.).

Götze vs. Weigl in den Playoffs?

Sollte Benfica wie erwartet das Ticket zur nächsten Runde lösen, würde es in den Playoffs wohl zu einem Wiedersehen mit Mario Götze kommen. Götze und die PSV Eindhoven gewannen ihr Hinspiel gegen Midtjylland und stehen bereits mit mehr als einem Bein in den Playoffs.

Auf Peter Stöger und Ferencváros warten derweil entweder Ex-Schalke-Coach David Wagner und die Young Boys aus Bern oder der CFR Cluj aus Rumänien.

Die beiden einzigen Mannschaften, die bereits in den Playoffs gesetzt sind und im direkten Duell aufeinandertreffen, sind Red Bull Salzburg und Bröndby Kopenhagen. Die Hinspiele der Champions-League-Playoffs finden am 17. August statt, die Rückspiele steigen am 24. August.

Deutsche Mannschaften sind in den CL-Qualirunden nicht am Start. Alle vier Vertreter der Bundesliga sind direkt für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert.