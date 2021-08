Nürnberg-Ass im Anflug auf Gladbach?

Heiko Becker via www.imago-images.de

Robin Hack soll vor einem Wechsel vom 1. FC Nürnberg zu Gladbach stehen

Mit Manu Koné (kam für neun Millionen Euro vom FC Toulouse) hat Borussia Mönchengladbach erst einen Neuzugang für die anstehende Saison unter Vertrag genommen. Neben Luca Netz von Hertha BSC steht nun ein weiteres vielversprechendes deutsches Talent vor einem Wechsel nach Gladbach.

Wie die "Bild" berichtet, befindet sich Robin Hack vom 1. FC Nürnberg im Anflug. Demnach beobachten die Scouts der Fohlen den ehemaligen Junioren-Nationalspieler bereits seit über einem Jahr. Nun soll ein Deal einfädelt werden.

Allerdings ruft der Club rund 2,5 Millionen Euro für Hack auf. Eine Summe, die Manager Max Eberl dem Bericht zufolge noch drücken will.

Neben Gladbach soll auch Arminia Bielefeld die Fühler nach Hack ausgestreckt haben. Finanziell werden die Ostwestfalen aber wohl nicht mithalten können.

Hack selbst ließ seine Zukunft in Nürnberg, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, zuletzt offen. "Ich fühle mich wohl beim Club, es ist nicht so, dass ich unbedingt weg müsste. Aber wenn etwas kommt, werde ich das mit meinem Berater besprechen", sagte der 22-Jährige der "Bild".

Hack wechselte im Sommer 2019 für 500.000 Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zum 1. FC Nürnberg. Für die Franken bestritt der Offensiv-Allrounder seitdem 59 Pflichtspiele, in denen er 14 Tore markierte und sieben weitere Treffer vorbereitete.

Hertha-Juwel Netz vor Wechsel nach Gladbach

Neben Hack steht auch Luca Netz vor einem Wechsel nach Gladbach. Wie Hertha BSC am Mittwoch bestätigte, nimmt der Linksverteidiger nicht weiter am Training der Berliner teil. Stattdessen absolviert er in Mönchengladbach die medizinischen Untersuchungen.

Netz erhofft sich durch den Wechsel zu den Fohlen wohl mehr Chancen auf Einsätze. In Berlin hätte sich der Youngster gegen erfahrene Kräfte wie Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt durchsetzen müssen.