Krösche glaubt an Kostic-Verbleib

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Filip Kostic wird Eintracht Frankfurt vielleicht doch erhalten bleiben

Nach dem Verpassen der Champions League wird Filip Kostic derzeit mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Allerdings ist Sportvorstand Markus Krösche optimistisch, dass die Hessen ihren Flügelspieler trotz aller Gerüchte halten können.

"Filip fühlt sich, glaube ich, extrem wohl in Frankfurt. Und er soll und wird auch wieder einen großen Anteil an unserem Weg im nächsten Jahr haben", erklärte der 40-jährige gegenüber "Hit Radio FFH".

Zwar würde es keine "hundertprozentige Garantie" für einen Verbleib des Serben geben, "aber ich glaube er hat eine gute Mannschaft um ihn herum, er hat einen Trainer, der auf ihn setzt, Fans, die ihm die Liebe entgegenbringen, die er verdient hat", so Krösche. "Von daher glaube ich, dass er das weiß und dass er auch hier bleibt", fügte der Funktionär an.

Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass vieles derzeit für eine Wende im Poker um Kostic spricht. Demnach sei nicht auszuschließen, dass der Serbe in Kürze einen neuen Vertrag bei der Eintracht unterzeichnet und somit die Wechsel-Spekulationen beendet. Sein derzeitiges Arbeitspapier ist noch bis 2023 datiert.

Hintergrund ist, dass Klubs wie Inter Mailand und Lazio Rom, die zuletzt mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht wurden, nicht die finanziellen Vorstellungen der SGE erfüllen können. Angeblich liegt die geforderte Ablösesumme bei 25 bis 30 Millionen Euro.

Filip Kostic: Kein Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Hertha BSC

Einen Wechsel innerhalb der Liga zu Hertha BSC müssen Eintracht-Anhänger indes nicht befürchten. Neu-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht kein realistisches Szenario, Kostic mit nach Berlin zu nehmen.

"Er ist ein super Spieler, ein klasse Spieler, der bei der Eintracht noch ein gutes Jahr spielen wird. Da bin ich mir sicher", stellte der Berliner Funktionär in einem Interview bei "Sky" klar. Bobic war im Sommer von Frankfurt zu Hertha BSC gewechselt, auf ihn folgte Kostic-Fan Krösche.

Die Personalie des 28 Jahre alten Serben werde "natürlich immer mit meiner Person in Verbindung gebracht", sagte Bobic, der den Profi einst an den Main holte. "Das ist Normalität, aber das könnt ihr streichen", dementierte Bobic entsprechende Gerüchte. Bei der Eintracht zählte Flügelspieler Kostic in den vergangenen Jahren zu den besten Profis der Bundesliga - und könnte dies nun auch noch einige Zeit tun.