Rekordwechsel perfekt! Pep bekommt den nächsten Superstar

Jack Grealish wechselt für eine Rekordsumme zu Manchester City

Der Rekordwechsel des englischen Nationalspielers Jack Grealish von Aston Villa zu Manchester City ist perfekt. Für den 25-Jährigen stößt der Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola in neue finanzielle Dimensionen vor.

Bereits am vergangenen Freitag gab Manchester City ein offizielles Angebot für den englischen Nationalspieler Jack Grealish (Aston Villa) ab und legte die per Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablöse in Höhe von 100 Millionen Pfund (ca 117 Mio. Euro) auf den Tisch.

In den vergangenen Tagen wurde Grealish daraufhin mehrmals in Manchester gesichtet und nährte die Spekulationen über den teuersten Wechsel der Premier-League-Geschichte. "Sky Sports" berichtete am Donnerstag zunächst, dass Grealish den obligatorischen Medizincheck beim englischen Meister absolviert hat. Die offizielle Vollzugsmeldung der Vereine folgte wenig später.

"Ich bin unglaublich glücklich, dass ich mich Manchester City angeschlossen habe", sagte der Offensivspieler, der beim Meister einen Vertrag bis 2027 unterschrieb: "City ist die beste Mannschaft des Landes mit einem Trainer, der als der beste der Welt gilt - es ist ein wahr gewordener Traum, Teil dieses Vereins zu sein."

Grealish überholt Sancho, Pogba und Co.

Mit dem Wechsel ist Grealish auch offiziell der teuerste Neuzugang der Liga-Geschichte. Diesen Titel hielt bisher noch der französische Weltmeister Paul Pogba, der im Sommer 2016 für eine Ablösesumme in Höhe von ca. 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war.

Auf den Plätzen drei und vier der "Bestenliste" rangieren im Moment noch Harry Maguire (87 Mio. Euro) und Jadon Sancho, der in diesem Sommer für 85 Millionen Euro vom BVB zu den Red Devils wechselte.

Mit Grealish soll die ManCity-Einkaufstour aber noch lange nicht beendet sein. Es heißt, dass Guardiola auch Harry Kane gerne unter Vertrag nehmen würde. Der Stürmer will Tottenham unbedingt verlassen und sucht nach einer neuen Herausforderung. Er wäre das nächste Teil in Peps kostspieligem Puzzle - und womöglich direkt der nächste, neue Rekordtransfer der Liga.