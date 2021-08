Impfnacht des KSC ein großer Erfolg

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

150 Personen haben das Impfangebot des KSC wahrgenommen

Die sogenannte Impfnacht des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC war ein großer Erfolg.

Nach Angaben der Badener wurden knapp 150 Impfungen am Donnerstag auf der Osttribüne des Wildpark-Stadions vorgenommen. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll die Aktion am kommenden Donnerstag wiederholt werden.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wurde. Nur mit der Impfung ist eine Rückkehr zur Normalität möglich, deshalb appellieren wir weiter an alle, sich impfen zu lassen. Die nächste KSC-Impfnacht steht bereits in den Startlöchern", sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker.